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特斯拉新增「Model 3後驅長程版」！續航力最高、折新台幣130.9萬

▲美國特斯拉新增「Model 3後驅長程版」。（圖／翻攝自Tesla）

▲美國特斯拉新增「Model 3後驅長程版」，目前已在當地開賣，售價為42,490美元，折合新台幣約130.9萬。（圖／翻攝自美國Tesla，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

除了RWD後驅、AWD Long Range與Performance車型外，北美特斯拉（Tesla）近日也針對Model 3煥新版新增「RWD Long Range」車型（以下簡稱後驅長程版），進一步擴大陣容，新Model 3 後驅長程版目前已開放受訂，當地售價為42,490美元，折合新台幣約130.9萬。

此次北美特斯拉新增的Model 3 後驅長程版具有WLTP 584公里的續航力，足足比入門RWD車型多了146公里、也比全驅長程版多了35公里，成為Model 3中續航力最高的車型。

▲美國特斯拉新增「Model 3後驅長程版」。（圖／翻攝自Tesla）

▲美國特斯拉新增「Model 3後驅長程版」。（圖／翻攝自Tesla）

▲新Model 3後驅長程版具有584公里最大續航，也是該車系中最高的車型，靜止加速破百也比入門RWD車型縮短0.9 秒。

另外，新Model 3後驅長程版還具有0-100km／h加速4.9秒、極速201km／h的表現，比入門RWD車型的靜止加速破百5.8秒快，但仍低於全驅車型的4.2秒。

目前台灣特斯拉Model 3編成同樣有後驅（169.99萬）、AWD Long Range（199.99萬） 與Performance（233.79萬），考量到此次新增的後驅長程版車型是由北美生產、與過往全由上海工廠生產不同，未來也有導入台灣市場的機會。

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關鍵字：汽車特斯拉Tesla電動車Model 3煥新版RWD後驅RWD Long Range長程版

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