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MG「新電動硬頂跑車」亮相！後驅340匹即將量產、瞄準保時捷對手

▲MG Cyber GTS Concept 。（圖／翻攝自MG）

▲MG在古德伍德速度節推出Cyber GTS Concept，該車就是Cyberster的硬頂版本，雖然是概念車但已接近量產狀態。（圖／翻攝自MG，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在推出已量產上市的Cyberster電動敞篷跑車後，MG也在古德伍德速度節推出硬頂版本的Cyber GTS Concept概念，該車很接近量產狀態，競爭對手瞄準保時捷即將推出的718 Cayman EV電動跑車。

新Cyber GTS Concept採單馬達後輪驅動，外型包括前保桿、頭燈等都與Cyberster相同，並以硬頂取代Cyberster的軟頂敞篷，同時車頂線條也更優美、並具有重新設計的車尾。

▲MG Cyber GTS Concept 。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyber GTS Concept 。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyber GTS Concept 。（圖／翻攝自MG）

▲Cyber GTS Concept採單馬達後輪驅動，在共享動力下有望採340匹、77kWh鋰電池，具有WLTP 508公里續航力。

座艙部分並未明說，很可能採雙座或是2+2座設計，至於電動動力則有望與Cyberster後驅版相同，具340匹／48.4公斤米扭力，搭載77kWh 鋰電池，具有0-100km／h加速5秒、WLTP續航508公里表現。

新Cyber GTS Concept向品牌經典的MGC GTS Sebring賽車致敬，後者在1968年Sebring 12小時耐力賽中取得總成績第10名、原型車組別第3名的成績，也是MG車隊在1968年的最佳成績。

▲MG Cyber GTS Concept 。（圖／翻攝自MG）

▲MG Cyber GTS Concept 。（圖／翻攝自MG）

▲Cyber GTS Concept的競爭對手將是保時捷即將推出的718 Cayman EV電動跑車。

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關鍵字：汽車電動雙門硬頂CoupeMG名爵Cyber GTS Concept概念車量產Cyberster

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