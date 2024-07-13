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納智捷再推n5「挑戰台灣最便宜」！這3款電動新車預約今年國內見

由於各大車廠紛紛推出新款電動車，使得下半年電車銷量有望再創新高。（圖／翻攝自DDCAR官網）

▲由於各大車廠紛紛推出新款電動車，使得下半年電車銷量有望再創新高。（圖／翻攝自DDCAR官網）

圖、文／CTWANT

2024年過了一半，國內車市上半年累積銷售232,503輛，較2023年同期微幅衰退1%。雖然上半年銷售量下修，不過電動車卻逆勢寫下18,140輛的表現，有望超越2023年全年的24,778輛，甚至有資深業內人士向CTWANT記者表示，「今年很有機會突破3字頭大關。」

針對銷售表現的持續增加，資深業內人士提到，「各品牌陸續在台引進電動車款，不僅外型更吸引人，車內大空間、科技化的表現，加上充電樁據點增加，也讓國內車主興起『油轉電』的念頭。」

納智捷總經理李應生日前在記者會中提到，「現在除了賣車子本身，還要在意像聯網、充電樁、OTA等等的發展和布建。」顯見各大廠因應電動車款的推出和發展，也不斷提升周邊生態圈的設置。

資深業內人士也表示，接下來MG MG4、Kia EV9將陸續交車，還有歐洲車商產能逐漸平穩，福斯集團旗下Volkswagen ID4及ID5、Skoda Enyaq下半年也會現身；不讓歐美國家專美於前，日產Nissan Ariya、韓製Hyundai KONA Electric等車款紛紛加入戰局，「電動車表現勢必再創高峰。」

看好電動車在國內的發展，不論平價或豪華品牌都陸續導入純電車款，帶來更多元的選擇，本刊則以亞洲車廠、歐洲車廠做區分，揭曉下半年將引進的電動車款。

Nissan Ariya

上市時程：7月25日

預售價格：169.9、189.9萬元

Nissan Ariya在2023年底台北車展亮相後，獲得許多關注。裕日車（2227）日前正式宣布，全新Nissan Ariya正式展開線上預購，預計導入標準版與增程版，預售價格分別為169.9萬元、189.9萬元，配額200台。

裕日車指出，Ariya以全新純電模組化平台CMF-EV打造，並以累積77年的純電技術和超過25年的電池研發製造經驗，打造出9重安全電池防護架構，傳承「210億公里電池0重大安全事故」的品質口碑。

同時搭載全新高效能鋰電池容量達91kWh（增程版），最高續航里程可達548km，可支援最高130kW的充電功率，從20%充電至80%僅需30分鐘，8分鐘就能補充100km續航里程。

Nissan新世代電動休旅Ariya在台北車展首度亮相，今年配額200台。（圖／記者方萬民攝）

▲Nissan新世代電動休旅Ariya在台北車展首度亮相，今年配額200台。（圖／記者方萬民攝）

Hyundai Kona Electric

上市時程：Q3

預估售價：130～160萬元

三陽工業（2206）旗下南陽實業所代理的Hyundai也有新動作，預計將在第3季引進新世代Kona Electric。

新一代Kona Electric依舊採用油、電共生平台開發，除了電動車版本外，仍同步提供燃油動力車型選擇。Kona Electric提供48.4kWh與65.4kWh兩種動力電池模組，分別搭配156hp與215hp電動馬達，其中長里程版本將可繳出490公里續航里程，且10%至80%充電僅需41分鐘就能完成。

根據5月經濟部能源署公布的資料顯示，南陽實業送測一款具備133hp馬力的Kona電動車，從Hyundai原廠資訊推測，應是搭載48.4kWh標準里程電池組的入門規格，也不排除僅引進單一車型的可能。

Luxgen n5

上市時程：最快年底

預估售價：80～95萬元

今年第2季n7交車超過3,000台，顯示國內消費者對於國產電動車的高接受度，而鴻華科技定位為小型跨界休旅的Model B，將於第4季推出量產版本，並於明年第2季上市，成為納智捷第2款全新平台車款。

根據鴻華先進對外公開的官方資訊可知，Model B車身尺碼為4,320mm、1,865mm及1,530mm，除單馬達後驅車型，後續也有雙馬達四驅版本。

而對於n5的上市時程，納智捷總經理李應生保守回應，「工程開發進度已經啟動，真正上市時機仍待規劃。」

繼國產首輛純電車款n7推出以後，鴻華先進接下來將量產跨界小型休旅Model B，將繼續由納智捷以Luxgen n5為名銷售。（圖／報系資料照）

▲繼國產首輛純電車款n7推出以後，鴻華先進接下來將量產跨界小型休旅Model B，將繼續由納智捷以Luxgen n5為名銷售。（圖／報系資料照）

Kia EV3

上市時程：2025年

預估售價：100～130萬元

Kia入門電動車EV3即將在南韓上市，總代理台灣森那美起亞表示，「EV3在導入計畫中，將在2025年引進。」

EV3車長4,300mm、車寬1,850mm、車高1,560mm，軸距2,680mm，是家族尺碼中最小的。Kia總代理台灣森那美起亞表示將積極向母廠爭取導入，有望在2025年引進。

EV3車系採E-GMP模組化底盤架構打造，首波推出動力皆採前驅單馬達設定架構，具備201hp最大馬力及28.9kgm最大扭力輸出，原廠測試數據可在 7.3 秒由靜止加速至時速100公里。

在規格方面，EV3標準版搭載容量58.3kWh電池組，不過尚未公佈續航里程；Long Range長里程版本則搭載81.4kWh電池組，在WLTP測試規範下，可提供達到600公里的續航里程。此外，EV3車系在DC快速充電最大功率下，最快可在31分鐘完成10%至80%電量補充。

Kia EV3為Kia「最入門電動休旅」，總代理台灣森那美起亞表示將在明年導入。（圖／Kia提供）

▲Kia EV3為Kia「最入門電動休旅」，總代理台灣森那美起亞表示將在明年導入。（圖／Kia提供）

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關鍵字：Luxgen納智捷n5電動車汽車新車KIAEV3NissanAriyaHyundaiKona台灣新車預報

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