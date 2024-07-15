「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

▲TOYOTA上市改款新Avalon，導入新2.0升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

比Camry更氣派、空間更優的TOYOTA Avalon（亞洲龍），大陸一汽豐田日前已推出改款上市，共有2.0升汽油、2.0升油電、2.5升油電3種動力，其中新導入的2.0升油電，帶來相當出色油耗，一桶油可跑超過1,000公里以上！

▲動力提供3種選擇，並有2種外型。

尺碼比Camry略大，改款新TOYOTA Avalon尺碼與過去差不多，擁有4,990x1,850x1,450mm、軸距2,870mm，外型上，因應3種動力不同而有所差異，2.0升動力採用精緻的銀色鍍鉻水箱護罩，一路涵蓋至左右霧燈，2.5升油電則換上菱格網狀，結合燻黑式頭尾燈等，新TOYOTA Avalon較過去時尚許多。

新TOYOTA Avalon車型選擇豐富，共計10款可選，2.0升汽油開價17.88～20.88萬人民幣，折合新台幣80～94萬；2.0升油電20.68～23.68萬人民幣，折合新台幣93～106萬；2.5升油電23.68～25.68萬人民幣，折合新台幣106～115萬。

▲車內新增不少好料配備，不僅質感更優異，科技座艙大升級。

車內升級相當有感，換上全新的方向盤，新TOYOTA Avalon科技質感也得到提升，捨棄大量的傳統實體按鍵，搭載全新晶片的多媒體螢幕，與下方的液晶觸控空調面板結合，並導入HUD抬頭顯示，輔以鋼琴烤漆、木紋飾板等，視覺、觸覺都遠比過去來得更出色。

▲2.0升油電搭載第5代THS系統，油耗表現出色。

動力導入重點第5代系統的2.0升油電，平均油耗達23.2km/L，官方表示一桶油可跑出1,000公里，引擎本體可繳出152匹馬力，綜效輸出尚未公布。