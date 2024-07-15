▲預計7月25日發表的Nissan Ariya，車型配備全曝光。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉Model Y即將迎來新對手，Nissan Ariya預計要在7月25日發表上市，目前預售的2款車型，入手價不僅比Model Y便宜，近來曝光的詳細配備編成，台灣Ariya在價格、配備上都頗有競爭力。

▲全車系配備完善豐富，入門配有雙12.3吋螢幕儀錶，搭載L2等級輔助駕駛。

台灣Nissan Ariya提供標準款、增程版，預售價為169.9、189.9萬，比特斯拉Model Y 173.49～263.79萬便宜不少，而最新曝光的配備編成顯示，標準款採用單馬達加上66kWh電池組，WLTC續航力423公里，擁有214匹馬力、30.6公斤米扭力。

配備編制上，入門款就配有重點的12.3吋多媒體螢幕，搭配12.3吋儀錶，外觀採用LED頭尾燈、日行燈、19吋鋁圈等，具備手機無線充電、Keyless免鑰匙、皮質織布混搭座椅、恆溫空調、7具安全氣囊，以及最重要的L2輔助的ADAS駕駛系統。

▲高階款增加更豪華配備。

增程版電池升級至91kWh，WLTC續航力548公里，輸出來到238匹馬力、30.6公斤米扭力，較入門款增加20吋鋁圈、電動尾門、10.3吋HUD抬頭顯示、Bose音響、360度環景、皮質座椅、電動調整中央扶手、雙前座電動調整/通風/記憶座椅。