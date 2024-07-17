ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「Nissan Ariya全新電動休旅」接單數曝光！7月底開始交車

▲預計7月25日發表的Nissan Ariya，車型配備全曝光。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣年度配額200輛，目前累積訂單超過150輛。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

即將在7月25日發表的全新Nissan Ariya電動休旅，於17日開始舉行媒體試駕，為最後上市發表作準備，《ETtoday車雲》取得最新消息，年度配額200輛的Nissan Ariya，自去年底台北車展亮相時詢問度熱烈，目前訂單破150輛，預計7月底發表後開始交車！

▲預計7月25日發表的Nissan Ariya，車型配備全曝光。（圖／翻攝自Nissan）

▲共有2種電池規格，最大續航力WLTP 548公里。

全新Nissan Ariya電動休旅即將登台，目前提供標準款、增程版，預售價為169.9、189.9萬，全車系都為單馬達前驅配置，分為66kWh、91kWh兩種電池規格，入門款WLTP續航力423公里，擁有214匹馬力、30.6公斤米扭力；高階款91kWh電池，WLTP續航力548公里，輸出來到238匹馬力、30.6公斤米扭力。

▲預計7月25日發表的Nissan Ariya，車型配備全曝光。（圖／翻攝自Nissan）

▲高階款升級20吋鋁圈、電動尾門、Bose音響，入門款配置已算相當齊全。

配備上相當豐富，入門款就配有重點的12.3吋多媒體螢幕，搭配12.3吋儀錶，外觀採用LED頭尾燈、日行燈、19吋鋁圈等，具備手機無線充電、Keyless免鑰匙、皮質織布混搭座椅、恆溫空調、7具安全氣囊，以及最重要的L2輔助的ADAS駕駛系統。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanAriya電動車休旅X-TrailNismoTeslaModel Y

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

保時捷電動Macan增後驅 、4S車型2024-07-17

台灣Nissan Ariya電動休旅接單破150輛2024-07-17

「Nissan新7人座休旅」開賣2024-07-17

「速霸陸Forester特仕車」日本開賣2024-07-17

紅牛RB17頂級雙座超跑限量50台2024-07-17

BMW全新M5高性能房車首次亮相2024-07-16

現代新7人座電動休旅今年亮相2024-07-16

麥拉倫Artura之下不會有入門款2024-07-16

1298萬起藍寶堅尼油電休旅抵台2024-07-16

MG HS、TOYOTA Vios入列TNCAP名單2024-07-16

熱門文章

Nissan將推「入門7人座全新MPV」2024-07-16

改款新特斯拉Model Y外觀、內裝曝光2024-07-16

台灣福斯Tiguan主力4款休旅降價2024-07-15

1298萬起藍寶堅尼油電休旅抵台2024-07-16

TOYOTA「旗艦豪華全新休旅」身價破1,500萬2024-07-16

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

紅牛RB17頂級雙座超跑限量50台2024-07-17

BMW全新M5高性能房車首次亮相2024-07-16

「Nissan新7人座休旅」開賣2024-07-17

Nissan「2款房車」傳明年停產2024-07-15

相關新聞

358萬起！保時捷Macan EV增「入門後驅、4S全驅車型」　台灣開訂

358萬起！保時捷Macan EV增「入門後驅、4S全驅車型」　台灣開訂

「Nissan新7人座休旅」開賣！配備升級、還有小冰箱折合新台幣199萬

「Nissan新7人座休旅」開賣！配備升級、還有小冰箱折合新台幣199萬

現代「新7人座電動休旅」今年亮相！超大尺碼、還有576匹N性能版

現代「新7人座電動休旅」今年亮相！超大尺碼、還有576匹N性能版

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

讀者迴響

熱門文章

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

改款「新特斯拉Model Y」外觀、內裝曝光！換上新螢幕、新排檔更有料

改款「新特斯拉Model Y」外觀、內裝曝光！換上新螢幕、新排檔更有料

最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

BMW「全新M5高性能房車」實車首次亮相！預告11月歐洲市場首發

BMW「全新M5高性能房車」實車首次亮相！預告11月歐洲市場首發

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366