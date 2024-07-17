台灣「Nissan Ariya全新電動休旅」接單數曝光！7月底開始交車

▲台灣年度配額200輛，目前累積訂單超過150輛。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

即將在7月25日發表的全新Nissan Ariya電動休旅，於17日開始舉行媒體試駕，為最後上市發表作準備，《ETtoday車雲》取得最新消息，年度配額200輛的Nissan Ariya，自去年底台北車展亮相時詢問度熱烈，目前訂單破150輛，預計7月底發表後開始交車！

▲共有2種電池規格，最大續航力WLTP 548公里。

全新Nissan Ariya電動休旅即將登台，目前提供標準款、增程版，預售價為169.9、189.9萬，全車系都為單馬達前驅配置，分為66kWh、91kWh兩種電池規格，入門款WLTP續航力423公里，擁有214匹馬力、30.6公斤米扭力；高階款91kWh電池，WLTP續航力548公里，輸出來到238匹馬力、30.6公斤米扭力。

▲高階款升級20吋鋁圈、電動尾門、Bose音響，入門款配置已算相當齊全。

配備上相當豐富，入門款就配有重點的12.3吋多媒體螢幕，搭配12.3吋儀錶，外觀採用LED頭尾燈、日行燈、19吋鋁圈等，具備手機無線充電、Keyless免鑰匙、皮質織布混搭座椅、恆溫空調、7具安全氣囊，以及最重要的L2輔助的ADAS駕駛系統。