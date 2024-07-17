「Nissan新7人座休旅」開賣！配備升級、還有小冰箱折合新台幣199萬

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

過去與Infiniti QX80有血緣關係的Nissan Patrol，近來在澳洲推出新年式強化買氣，不僅擁有寬敞的3排7人座空間，並具備不俗的越野穿越能力，搭載V8引擎折合新台幣199萬！

▲在Nissan重點車款計畫，藏有新一代Nissan Patrol剪影。

Nissan Patrol過去與Infiniti QX80血緣相近，在北美還另有雙生車稱為Nissan Armada，而今年3月Infiniti QX80已推出大改款車型，Nissan Patrol、Armada已經超過10年未進行換代大改款，隨著新一代Infiniti QX80釋出，Nissan Patrol、Armada相信已在改款規劃中。

雖然已有大改款規劃，不過澳洲市場上為了提升買氣，先推新年式的Nissan Patrol，入門款開價88,900澳元，折合新台幣約199萬，高規來到105,160澳元，折合新台幣233萬。

▲新年式維持5.6升V8自然進氣。

新年式Nissan Patrol外型、配備大致不變，車身尺碼5,175x1,995x1,940mm、軸距3,075mm，而若選擇越野車型，車身高度來到1,990mm，動力採用5.6升V8自然進氣，配上7速手自排變速箱與四驅系統，繳出405匹馬力、57.1公斤米扭力。

▲內裝升級10.1吋新螢幕，還配有貼心的小冰箱配備。

配備鋪陳雖然看起來有點老氣，但實用配備還不少，中控台導入新的10.1吋螢幕，稍微把螢幕位置下移，讓上方騰出置物空間，而新螢幕支援Apple Carplay等手機連結，中央鞍座還配有可保冷的小冰箱，周圍另有手機無線充電。