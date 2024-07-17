ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Nissan新7人座休旅」開賣！配備升級、還有小冰箱折合新台幣199萬

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

過去與Infiniti QX80有血緣關係的Nissan Patrol，近來在澳洲推出新年式強化買氣，不僅擁有寬敞的3排7人座空間，並具備不俗的越野穿越能力，搭載V8引擎折合新台幣199萬！

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

▲在Nissan重點車款計畫，藏有新一代Nissan Patrol剪影。

Nissan Patrol過去與Infiniti QX80血緣相近，在北美還另有雙生車稱為Nissan Armada，而今年3月Infiniti QX80已推出大改款車型，Nissan Patrol、Armada已經超過10年未進行換代大改款，隨著新一代Infiniti QX80釋出，Nissan Patrol、Armada相信已在改款規劃中。

雖然已有大改款規劃，不過澳洲市場上為了提升買氣，先推新年式的Nissan Patrol，入門款開價88,900澳元，折合新台幣約199萬，高規來到105,160澳元，折合新台幣233萬。

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

▲新年式維持5.6升V8自然進氣。

新年式Nissan Patrol外型、配備大致不變，車身尺碼5,175x1,995x1,940mm、軸距3,075mm，而若選擇越野車型，車身高度來到1,990mm，動力採用5.6升V8自然進氣，配上7速手自排變速箱與四驅系統，繳出405匹馬力、57.1公斤米扭力。

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

▲澳洲推出新年式旗艦Nissan Patrol。（圖／翻攝自Nissan）

▲內裝升級10.1吋新螢幕，還配有貼心的小冰箱配備。

配備鋪陳雖然看起來有點老氣，但實用配備還不少，中控台導入新的10.1吋螢幕，稍微把螢幕位置下移，讓上方騰出置物空間，而新螢幕支援Apple Carplay等手機連結，中央鞍座還配有可保冷的小冰箱，周圍另有手機無線充電。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：NissanX-TrailSUV跨界休旅油電PatrolArmadaInfinitiQX80

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

保時捷電動Macan增後驅 、4S車型2024-07-17

台灣Nissan Ariya電動休旅接單破150輛2024-07-17

「Nissan新7人座休旅」開賣2024-07-17

「速霸陸Forester特仕車」日本開賣2024-07-17

紅牛RB17頂級雙座超跑限量50台2024-07-17

BMW全新M5高性能房車首次亮相2024-07-16

現代新7人座電動休旅今年亮相2024-07-16

麥拉倫Artura之下不會有入門款2024-07-16

1298萬起藍寶堅尼油電休旅抵台2024-07-16

MG HS、TOYOTA Vios入列TNCAP名單2024-07-16

熱門文章

Nissan將推「入門7人座全新MPV」2024-07-16

改款新特斯拉Model Y外觀、內裝曝光2024-07-16

台灣福斯Tiguan主力4款休旅降價2024-07-15

1298萬起藍寶堅尼油電休旅抵台2024-07-16

TOYOTA「旗艦豪華全新休旅」身價破1,500萬2024-07-16

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

紅牛RB17頂級雙座超跑限量50台2024-07-17

BMW全新M5高性能房車首次亮相2024-07-16

「Nissan新7人座休旅」開賣2024-07-17

Nissan「2款房車」傳明年停產2024-07-15

相關新聞

「速霸陸Forester特仕車」日本開賣！折合新台幣66萬　大改款再等等

「速霸陸Forester特仕車」日本開賣！折合新台幣66萬　大改款再等等

McLaren透露：不會推出Artura之下的入門超跑　750S後繼車開發中

McLaren透露：不會推出Artura之下的入門超跑　750S後繼車開發中

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

MG HS、TOYOTA Vios、Town Ace都要撞！台灣TNCAP送測新名單公布

MG HS、TOYOTA Vios、Town Ace都要撞！台灣TNCAP送測新名單公布

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

讀者迴響

熱門文章

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

改款「新特斯拉Model Y」外觀、內裝曝光！換上新螢幕、新排檔更有料

改款「新特斯拉Model Y」外觀、內裝曝光！換上新螢幕、新排檔更有料

最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

最多降16萬、88.8萬起！台灣福斯Tiguan等「主力4款休旅」都降價

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

1298萬起！藍寶堅尼「超級油電休旅Urus SE」挾800匹馬力抵台亮相

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

BMW「全新M5高性能房車」實車首次亮相！預告11月歐洲市場首發

BMW「全新M5高性能房車」實車首次亮相！預告11月歐洲市場首發

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366