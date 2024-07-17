「速霸陸Forester特仕車」日本開賣！折合新台幣66萬　大改款再等等

▲日本近來推出Forester特仕車，採用2.0升油電。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

新一代速霸陸Subaru Forester去年已在北美發表，但日本日前針對舊款推出Forester Urban Selection特仕車，被認為是大改款前的最後更新，所以台灣、日本今年想要看到大改款Forester機會相當渺茫，還要再等等！

▲日規祭出Forester Urban Selection特仕車，被譽為大改款前的最後更新。

台灣想看到新一代Forester登台，必須待日本發表，而日本日前推出的Forester Urban Selection特仕車，間接表示，日規新一代Forester恐必須等到明年才有消息。

幫現行款刺激買氣，日本新推出的Forester Urban Selection特仕車，開價330萬日圓，折合新台幣約66萬，外觀採用頗有特色的升級，以原本中高規Advance為基礎，換上專屬的18吋鋁圈，水箱護罩施以質感加分的黑色烤漆，帶來頗有質感的視覺表現。

Forester Urban Selection安全配備給好給滿，招牌的EyeSight Safety Plus輔助駕駛防護當然沒少，動力採2.0升e-Boxer油電系統，引擎本體具備145匹馬力、電動馬達提供13.6匹馬力，平均油耗來到14km/L。