「Nissan 7人座X-Trail」印度預告發表！超大天窗、L2輔助配備豐富

▲Nissan X-Trail 7人座預告進軍印度市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan X-Trail預告進軍印度市場，且還帶來台灣沒有的3排7人座車型，印度的X-Trail搭載1.5升渦輪，且配備更是誠意十足，配有雙區恆溫空調、全景大天窗，趨勢的L2 ADAS輔助科技也都沒少！

▲外型設計與台灣大同小異，不過台灣地區並未提供7人座。

外型設計上，印度導入的Nissan X-Trail並不是北美剛發表的小改款版本，乃是與台灣相同的造型，隨著Nissan X-Trail即將進軍印度7人座休旅市場，將與TOYOTA Fortuner、MG Gloster等7人座競爭。

▲印度X-Trail誠意十足，舒適加分配備給好給滿。

隨著印度預告片釋出，也初步揭露當地規格配置，印度7人座X-Trail配備鋪陳設計與台灣差不多，有12.3吋螢幕搭配12.3吋儀錶，另有無線手機充電、雙區恆溫空調、ADAS等輔助科技，跟台灣相比的最大差異，印度X-Trail擁有讓人羨慕的3排7人座車型，且還有涵蓋後排的超大全景天窗。

動力預計與台灣相同，採用1.5升3缸VC-Turbo汽油渦輪，搭配CVT變速箱，繳出201匹馬力。