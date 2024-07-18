賓士「電動大G越野車」台灣測試現身！環境部公布6月噪音標準清單

圖文／7Car 小七車觀點

環境部 7/16 公布 2024 年 6 月份符合噪音管制標準的車輛名單，在國產汽油車部分無任何車款取得合格證明，而國產柴油車則可見到 Fuso 與 Scania 廠牌的商用車款完成測試，至於國產電動車可見到新年式 Luxgen n⁷ 及鴻華先進 Model C 現身，另有總盈電動大客車，以及 Aeon 及Gogoro 電動機車取得合格證明。

▲改款 Mercedes-AMG G 63 可輸出 445kW (約 596.75hp) 最大馬力，原地噪音值為 89.4dB，加速噪音值則為 73dB。

進口汽油車部分，6 月份的重頭戲在於改款 Mercedes-Benz G 500 及 Mercedes-AMG G 63 雙雙取得合格證明，另有近期上市的小改款 BMW 4 Series、McLaren Artura Spider、大改款 Mini Cooper C、大改款 Mini Countryman S ALL4、小改款 Škoda Kamiq 1.5 TSI 加上貿易商引進的 Toyota Grand Highlander 現身，本月也有新年式的 Jaguar F-Pace SVR、Maserati MC20 Cielo、Mazda3、Mazda CX-30、Mazda CX-5、Mercedes-Benz A-Class、Mercedes-Benz B-Class、Mercedes-Benz CLA、Mercedes-Benz GLA、Mercedes-Benz GLB、Opel Astra、Rolls-Royce Ghost、Volvo XC60、VWCV Multivan 等車型送測完成。

▲小改款 BMW 430i Convertible 的原地噪音值為 84.7dB，加速噪音值則為 68dB。

▲McLaren Artura Spider 的原地噪音值為 96dB，加速噪音值則為 70dB。

▲小改款 Škoda Kamiq 1.5 TSI 的原地噪音值為 77.5dB，加速噪音值則為 69dB。

進口柴油車部分，本月份可見到全新 Mercedes-Benz G 450 d 現身，另有新年式的 Kia Sorento、Mercedes-Benz S 350 d 及 S 350 d L、Toyota Granvia，加上 Man 品牌多種大型車系取得合格證明。

進口電動車部分，6 月份的重點同樣在於全新的 Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology，以及近期上市的 BMW i5 Touring、Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 及 Mini Countryman SE ALL4，另有新年式的 Hyundai Ioniq 5 及 Ioniq 6，此外也可見到 Volvo FE 純電動大貨車底盤取得合格證明。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

▲Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology 可輸出 432kW (約579.32hp) 最大功率，加速噪音值為 68dB。