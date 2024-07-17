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「納智捷n7」代表台灣遠征海外！8月征戰泰國亞洲越野拉力賽

▲亞洲車神率領台灣團隊征戰國外拉力賽，車款正是台灣熱銷電動車納智捷n7。（圖／翻攝自《中華安駕學會》）

▲亞洲車神率領台灣團隊征戰國外拉力賽，車款正是台灣熱銷電動車納智捷n7。（圖／翻攝自《中華安駕學會》）

記者徐煜展／綜合報導

中華安駕學會理事長亞洲車神陳和皇，於7月17日宣布將帶領i Taiwan Rally Team，再次集結貼上「i Taiwan」、「象徵消防鳳凰隊徽」塗裝車，將以納智捷n7作為參賽車款，為台灣爭光！

▲亞洲車神率領台灣團隊征戰國外拉力賽，車款正是台灣熱銷電動車納智捷n7。（圖／翻攝自《中華安駕學會》）

▲29屆亞洲拉力賽將於8月於泰國舉行。

第二十九屆亞洲越野拉力賽（FIA Asia Cross Country Rally）於2024年8月11日至17日，在泰國舉行。亞洲越野拉力賽，為FIA認證之亞洲地區規模最大、歷史最久之國際越野拉力賽事。每年8月於中南半島舉辦，跨國之不同路線在泰國、馬來西亞、新加坡、寮國、緬甸、柬埔寨、越南、中國間舉辦，挑戰選手在大自然中應對多變路版，集耐力、毅力、體力，智力的全方位賽事，穿越佈滿坑洞、塵土、爛泥、沼澤、叢林、河道等，為期7-10天，二至四千公里之越野賽程。

▲亞洲車神率領台灣團隊征戰國外拉力賽，車款正是台灣熱銷電動車納智捷n7。（圖／翻攝自《中華安駕學會》）

▲亞洲車神率領台灣團隊征戰國外拉力賽，車款正是台灣熱銷電動車納智捷n7。（圖／翻攝自《中華安駕學會》）

▲鴻華先進贊助一系列零組件，為n7加油打氣。

中華安駕學會持續落實「以賽代訓」，進行消防救災高階越野駕駛種子教官訓練。此次中華安駕學會及民間大蘋果小太陽聯合捐贈南投縣玉山分隊及台中市消防局多功能救災越野車輛，也現身記者會現場，為消防員駕駛救難車行使任務時，透過國際拉力賽之嚴峻考驗，取得實務經驗，落實安駕救災之使命，並為台灣爭取國際能見度與國際友人交流，為此次參賽之兩大目標。

鴻華先進為n7征戰賽事贊助一系列零組件，並加裝賽車椅、防滾籠及電裝等參賽，賦予電動車之極限表現，全力迎戰亞洲拉力賽第一次純電賽車組別，為台灣精神攻佔國際舞台之熱血展現。

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