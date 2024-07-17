台灣賓士預告「V-Class小改款」7／24發表！導入3車型涵蓋6～8人座

圖文／7Car 小七車觀點

繼去年 7 月稍早，Mercedes-Benz 正式揭露全新中期改款 V-Class 車系後，時隔一年，終於在日前 (07/16) 台灣賓士透過媒體邀約預告，將於本月 7 月 24 日舉辦 「The All-New V-Class 新車上市媒體拍照會」，並於當日正式發表上市，預計將導入三款車型提供多元乘坐配置，分別為標配 7 人座的 V 220 d AVANTGARDE、標配 8 人座的 V 250 d AVANTGARDE 以及標配 6 人座的 V 250 d EXCLUSIVE，並提供後坐雙獨立頭等艙座椅，建議售價目前尚未公布。本站 7Car<小七車觀點>將於 7/24 當日第一時間前往活動現場，並將在發表後為各位讀者帶來更進一步的報導，敬請關注。

外觀方面，全新中期改款 V-Class 在車頭部分，可以明顯觀察出具備尺寸更大的水箱罩設計，同時全新的燈組也加入主動式 LED 頭燈，而在 AMG 車型方面也加入三芒星樣式的格柵設計，結合全新的三橫幅格柵更顯大氣。至於 EQV 純電車型，則取消格柵設計，以純黑色的封閉飾蓋來鋪陳，上方並透過雙橫幅飾條同步點綴。

走進車內，全新中期改款 V-Class 採用雙 12.3 吋寬螢幕數位儀表與高解析度觸控螢幕，提供新世代 MBUX 多媒體娛樂系統 (NTG 7) 與豐富的行車資訊，並支援原廠導航功能與 Mercedes me connect 進階數位移動生活。此外，更搭載全新佈局的 64 色環景氛圍燈，以提升整體科技氛圍。

為了對應消費者上的實際需求，歐洲市場所販售的 V-Class 和 EQV 標配左側滑動門，而採用自排變速箱的商用車型也標配電子手剎車。在其它配備方面，主動剎車制動系統新增了對向偵測的功能，同時車主可選配 84 組可單獨調整 LED 的主動式多光束 LED 頭燈。而停車輔助套件的執行效率也更加優異，並搭配 360 度環景影像和拖車操縱輔助。

動力方面，全新改款 V-Class 將針對目前應用的汽、柴油引擎新增 EQ Boost 48V輕油電系統，以提升燃油效率，自排車型同樣搭載 9 速手排變速箱，同時原廠工程師還針對底盤以及四驅系統進行舒適化調整，改善行車品質。

隨著 V-Class 的推出，Mercedes-Benz 已成功改寫消費者對於商務用車的既定概念，不管在歐洲、亞洲市場都相當受到青睞，讓 V-Class 成為 MPV 市場中相當具有競爭力之產品。相信本次中期改款車型的即將到來，將為國內商用車型市場帶來一波熱潮。