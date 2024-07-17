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KIA「首款中型皮卡車」即將亮相　首搭2.2升柴油、還有V6性能版

▲影片來源：KIA

記者林鼎智／綜合報導

KIA首款皮卡車Tasman再度釋出預告，這款韓系皮卡主要瞄準東南亞、澳洲與歐洲市場，首波將提供2.2升4缸柴油渦輪引擎，後續還有望帶來V6動力，競爭對手將包括TOYOTA Hilux、福特Ranger、馬自達BT-50等中型皮卡。

▲KIA Tasman。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA再度釋出首款中型皮卡車Tasman預告，該車將在東南亞、歐洲、澳洲上市。（圖／翻攝自KIA，以下同）

KIA釋出的新預告片片名為「One More Round」，內容為開發Tasman的過程，包括在澳洲荒野行駛超過18,000趟測試，強調其耐用性與越野性能。這支預告短片僅有30秒，其他完整內容將在7／22公布。

KIA Tasman車頭將有品牌家族設計，具有分離式頭燈，並採方正輪拱、大車斗配置，新車可能與第2代Mohave全尺寸休旅共用底盤架構，動力則採2.2升CRDi 4缸柴油引擎，與Sorento、Santa Fe同樣，具有最大馬力199匹／44.9公斤米扭力輸出。

▲KIA Tasman。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Tasman。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Tasman。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA Tasman首波將提供2.2升柴油4缸渦輪引擎（199匹／44.9公斤米扭力），後續也有望帶來V6高性能版本。

除了4缸柴油編成外，KIA Tasman也可能提供高性能版本，以3.5升V6雙渦輪引擎、或是3.0升V6柴油渦輪引擎為主，將與福特Ranger Raptor成為對手。

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