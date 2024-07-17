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紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

圖文／7Car 小七車觀點

繼先前的預告後，Red Bull 集團旗下高性能工程部門 Red Bull Advanced Technologies 日前於英國 Goodwood Festival of Speed 活動上正式發表 RB17 頂級雙座超跑，採用 F1 方程式賽車技術打造，目前並沒有公布實際建議售價，但限量 50 台名額已售罄，預計明年開始生產。

搭載自然進氣 V10、轉速高達 15,000rpm　Red Bull RB17 正式登場

Red Bull RB17 作為一輛輕量化雙座超級跑車，前衛的車身採用碳纖維製成，全車重量低於 900 公斤，整體造型低扁且流線，車頭兩側配置細長的日形燈條，同時亦可見裸露的懸吊系統以及車頂上方的引擎進氣口，車身下緣具備乖張的空氣力學套件，搭配碩大的擾流尾翼，並可根據不同情況主動調整，提供高達 3,747 磅的下壓力。除了足踏 18 吋碳纖維車輪外，顧客另可選配 20 吋胎圈。

搭載自然進氣 V10、轉速高達 15,000rpm　Red Bull RB17 正式登場

搭載自然進氣 V10、轉速高達 15,000rpm　Red Bull RB17 正式登場

搭載自然進氣 V10、轉速高達 15,000rpm　Red Bull RB17 正式登場

動力方面，搭載中置的 4.5 升自然進氣 V10 引擎，其轉速高達 15,000 rpm，另搭配上電動馬達、六速序列式變速箱以及主動限滑差速器，將動力傳遞至後軸，可輸出高達 1,200HP 最大綜效馬力，最高極速可達 350km/h。

搭載自然進氣 V10、轉速高達 15,000rpm　Red Bull RB17 正式登場

搭載自然進氣 V10、轉速高達 15,000rpm　Red Bull RB17 正式登場

原廠表示，Red Bull RB17 的 50 名準車主們除了可參與車輛的開發過程，進行高度客製化的選配外，更可體驗 Red Bull F1 車隊模擬器並參加賽道培訓課程。同時，原廠更表示該車足夠耐用，進行 24 小時耐力比賽都不成問題，且每輛車均享有 2 年 / 4,000 公里保固。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：RedBull紅牛RedBullRB17超跑雙座F1一級方程式賽車跑車汽車新車

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