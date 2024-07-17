紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

圖文／7Car 小七車觀點

繼先前的預告後，Red Bull 集團旗下高性能工程部門 Red Bull Advanced Technologies 日前於英國 Goodwood Festival of Speed 活動上正式發表 RB17 頂級雙座超跑，採用 F1 方程式賽車技術打造，目前並沒有公布實際建議售價，但限量 50 台名額已售罄，預計明年開始生產。

Red Bull RB17 作為一輛輕量化雙座超級跑車，前衛的車身採用碳纖維製成，全車重量低於 900 公斤，整體造型低扁且流線，車頭兩側配置細長的日形燈條，同時亦可見裸露的懸吊系統以及車頂上方的引擎進氣口，車身下緣具備乖張的空氣力學套件，搭配碩大的擾流尾翼，並可根據不同情況主動調整，提供高達 3,747 磅的下壓力。除了足踏 18 吋碳纖維車輪外，顧客另可選配 20 吋胎圈。

動力方面，搭載中置的 4.5 升自然進氣 V10 引擎，其轉速高達 15,000 rpm，另搭配上電動馬達、六速序列式變速箱以及主動限滑差速器，將動力傳遞至後軸，可輸出高達 1,200HP 最大綜效馬力，最高極速可達 350km/h。

原廠表示，Red Bull RB17 的 50 名準車主們除了可參與車輛的開發過程，進行高度客製化的選配外，更可體驗 Red Bull F1 車隊模擬器並參加賽道培訓課程。同時，原廠更表示該車足夠耐用，進行 24 小時耐力比賽都不成問題，且每輛車均享有 2 年 / 4,000 公里保固。