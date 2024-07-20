賓士與星巴克合作「門市設置100座電動車快充站」喝杯咖啡就滿電

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日宣布在美國與 Starbucks Coffee (星巴克) 展開合作，在星巴克全美國超過 100 間門市設置 Mercedes-Benz High-Power Charging 高功率充電站，使電動車主在充電時與喝杯咖啡一樣方便。

▲Mercedes-Benz 近日宣布在美國與 Starbucks Coffee (星巴克) 展開合作，在星巴克全美國超過 100 間門市設置 Mercedes-Benz High-Power Charging 高功率充電站，使電動車主在充電時與喝杯咖啡一樣方便。

本合作計畫的第一階段，將在美國西岸重要的 I-5 州際公路沿線的星巴克門市開始設置最高功率 400kW 的電動車充電站，此條路廊自加拿大往南延伸至墨西哥，預料可吸引電動車主前來充電及消費。接下來會在美國各主要核心城市地區、充電站較少區域及其他重要交通路線上的星巴克門市尋找更多設置 Mercedes-Benz High-Power Charging 高功率充電站的可能。

Mercedes-Benz High-Power Charging 高功率充電站最早是在去年 11 月時開始營運，為該廠 10 億美元初期投資計劃的一部分，迄今已在德州、阿拉巴馬州、喬治亞州、佛羅里達州、南卡羅來納州、田納西州和肯塔基州設置了了數 10 處 400kW 功率的高速充電站，預計在未來 12 至 18 個月內擴展至美國近半數的州。Mercedes-Benz 表示該廠致力於提升充電體驗，將持續與領先品牌合作，加強充電體驗，重新規劃空間佈局，並創造市場領先的消費者體驗和服務。

星巴克也正在發展可再生能源與減少在 2030 年前降低 50% 碳排放的目標，在與 Mercedes-Benz 合作前，星巴克已在美國超過 1,000 間直營和授權門市附近設立電動車充電站，如今加上 Mercedes-Benz 的合作後，星巴克進一步擴展其電動車充電網絡，最終目標是將可再生能源與潔淨的能源服務隨著門市進入更多社區，同時也提供設計更具連線性、便利性和永續性的顧客服務。而 Mercedes-Benz 則透過本次合作，繼續邁向 Ambition 2039 策略目標。