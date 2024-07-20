賓士車牌遭偽造狂收罰單「報警1月沒下文」！網：非名人警察不理你

▲北部一名男子指控車牌遭偽造盜用，但報警1個月仍沒結果。（圖／翻攝自爆料公社二社）

圖文／CTWANT

偽造車牌案例時有耳聞，而且防不勝防。北部一名男子抱怨，自己的車牌號碼遭到別人偽造，對方到處違規，讓他不斷收到罰單，但報警到現在將近1個月，警方卻遲遲沒有下文，讓他相當苦惱。

原PO在《爆料公社二社》透露，路上若碰到一輛賓士S320，車號為「8259-GF」的車，請立刻報警，因為對方偽造他的車牌號，又違規又行駛高速公路。雖然他早在6月14日就報案提告偽造文書，但嫌犯仍逍遙法外，一直在市區和高速公路往來，包括五股交流道、圓山交流道、台北市、五股工業區、蘆洲區等，行徑相當囂張。

原PO呼籲，若有看到請不吝報警，讓匪人繩之以法。原本他相信法治，所以不願更換新牌，一直到近日，發現案情毫無進展，才決定發文爆料，「但還是要請各位多多幫忙！」

▲原PO呼籲網友幫忙留意。（圖／翻攝自爆料公社二社）

消息曝光後，引發一番討論，網友一面倒表示，「台灣可悲的地方，不是有名人物，警察不會理你的」、「這種只有願不願意花時間抓，沒有抓不到那種事情，最後吃虧的絕對是車主本人」、「講個笑話，我相信法治」、「警力吃飽喝足閒閒的」、「在台灣被偽造車牌通常都自己舉證，要不然只能吞下去喔！」

另外，還有一名女網友分享自身經驗，慶幸遇到盡責的高速公路警察幫忙找到人，「監理所只能建議你要儘快換牌，不然監理所、ETC跑不完」，而且嫌犯還不願和解，因為只判3個月易科罰金，「民事我們也懶的告了，因為對方就是擺爛啊！」唯一的建議就是趕緊去換牌，以免麻煩。

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