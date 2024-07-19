黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝

▲黑賓士「貼膠帶」變色驗車，監理站傻眼請回。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／許力方報導

屏東監理站出現一輛「奇葩賓士」，車主異想天開將黑色的車身外殼貼滿了白色膠帶，想要驗車，但貼的歪七扭八，露出不少黑色車殼部分，有目擊者拍下照片PO上網引發萬人討論，沒想到隔天，車主不死心又到場驗車，真的把車身塗上白漆，這才過關。

目擊者拍下賓士C300的車尾照片PO上網，傻眼直呼「貼幾張膠帶就想變色，是當屏東監理站的驗車員都白癡嗎？」只見這輛原本車身是黑色的賓士，被貼滿了白色膠帶，但貼的手法粗糙不齊，不僅用大小參差不齊的貼紙，到處是皺痕，沒有貼合車身，還露出大量黑色車殼，網友紛紛笑稱「太有才」、「勇氣可嘉」。

目擊者受訪時直呼「拿膠帶貼整車，沒有貼得很完整要改色…」監理站人員也說，原本賓士是黑色的，但車主用膠帶自行加工成白色的，檢驗員經查驗車身，和引擎號碼相符，但用這種方式變色，膠帶一撕就掉，不予合格。車主表示，因「宗教上的理由」，才會用貼膠帶方式變更車色。

監理站人員指出，隔天早上，車主又將車開來複驗，整台車真的變成白色，只不過是塗上白漆，但手工塗的零零落落不均勻，讓監理站人員不禁直呼「應該是自己刷油漆…如果是烤漆不會這麼醜。」