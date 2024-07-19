ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝

▲▼黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝。（圖／翻攝臉書）

▲黑賓士「貼膠帶」變色驗車，監理站傻眼請回。（圖／翻攝臉書）

網搜小組／許力方報導

屏東監理站出現一輛「奇葩賓士」，車主異想天開將黑色的車身外殼貼滿了白色膠帶，想要驗車，但貼的歪七扭八，露出不少黑色車殼部分，有目擊者拍下照片PO上網引發萬人討論，沒想到隔天，車主不死心又到場驗車，真的把車身塗上白漆，這才過關。

目擊者拍下賓士C300的車尾照片PO上網，傻眼直呼「貼幾張膠帶就想變色，是當屏東監理站的驗車員都白癡嗎？」只見這輛原本車身是黑色的賓士，被貼滿了白色膠帶，但貼的手法粗糙不齊，不僅用大小參差不齊的貼紙，到處是皺痕，沒有貼合車身，還露出大量黑色車殼，網友紛紛笑稱「太有才」、「勇氣可嘉」。

目擊者受訪時直呼「拿膠帶貼整車，沒有貼得很完整要改色…」監理站人員也說，原本賓士是黑色的，但車主用膠帶自行加工成白色的，檢驗員經查驗車身，和引擎號碼相符，但用這種方式變色，膠帶一撕就掉，不予合格。車主表示，因「宗教上的理由」，才會用貼膠帶方式變更車色。

監理站人員指出，隔天早上，車主又將車開來複驗，整台車真的變成白色，只不過是塗上白漆，但手工塗的零零落落不均勻，讓監理站人員不禁直呼「應該是自己刷油漆…如果是烤漆不會這麼醜。」

關鍵字：賓士監理站c300

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

Gogoro獲新加坡政府許可「第4季開始賣車商轉」！首波銷售3車型曝光

Gogoro獲新加坡政府許可「第4季開始賣車商轉」！首波銷售3車型曝光

台灣「Skoda首款電動休旅」來了！雙車型8月發表　售價推估190萬起

台灣「Skoda首款電動休旅」來了！雙車型8月發表　售價推估190萬起

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

最新文章

凱迪拉克霸氣美式休旅新年式登場2024-07-19

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」2024-07-18

Gogoro獲新加坡政府許可第4季商轉2024-07-18

台灣「Skoda首款電動休旅」來了2024-07-18

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣2024-07-18

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-07-18

「新一代MG3」預告進軍東南亞2024-07-18

賓士電動大G越野車台灣測試現身2024-07-18

台賓士預告V-Class小改7／24發表2024-07-17

宏佳騰Brera X、EV-C1試乘體驗2024-07-17

熱門文章

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣2024-07-18

黑賓士貼膠帶變色　監理站傻眼2024-07-19

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」2024-07-18

凱迪拉克霸氣美式休旅新年式登場2024-07-19

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-07-18

Nissan將推「入門7人座全新MPV」2024-07-16

「新一代MG3」預告進軍東南亞2024-07-18

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見2024-07-02

BMW全新M5高性能房車首次亮相2024-07-16

相關新聞

賓士狂徒「桃機拒檢撞警車」落網了！　閃13槍逃逸身分曝光

賓士狂徒「桃機拒檢撞警車」落網了！　閃13槍逃逸身分曝光

賓士「電動大G越野車」台灣測試現身！環境部公布6月噪音標準清單

賓士「電動大G越野車」台灣測試現身！環境部公布6月噪音標準清單

台灣賓士預告「V-Class小改款」7／24發表！導入3車型涵蓋6～8人座

台灣賓士預告「V-Class小改款」7／24發表！導入3車型涵蓋6～8人座

繼BMW後！　奧迪、賓士也將「退出中國價格戰」止血

繼BMW後！　奧迪、賓士也將「退出中國價格戰」止血

同一輛車「今年驗不過」！騎士怒質疑：驗車看監理人員心情？

同一輛車「今年驗不過」！騎士怒質疑：驗車看監理人員心情？

讀者迴響

熱門文章

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝

黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

新一代MG3預告進軍東南亞！全新1.5油電　台灣車迷敲碗明年快導入

新一代MG3預告進軍東南亞！全新1.5油電　台灣車迷敲碗明年快導入

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366