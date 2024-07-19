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不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

▲HONDA CR-V e:FCEV日本上市，但只能租不能買！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA CR-V e:FCEV日本上市，但只能租不能買！（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA CR-V e:FCEV氫能版於日本正式推出，雖開價809萬日圓，但僅開放長期租賃，並不提供直接買斷，CR-V e:FCEV採氫燃料電池，不僅不用加油、不會排放廢氣，也支援鋰電池充電，號稱史上最環保的CR-V！

▲HONDA CR-V e:FCEV日本上市，但只能租不能買！（圖／翻攝自HONDA）

▲日本並未上市第6代CR-V，氫能版的e:FCEV成為當地最新CR-V代表。

HONDA CR-V e:FCEV於日本上市，開價809萬日圓，折合新台幣約170萬，第6代CR-V並未在日本市場販售，此時CR-V e:FCEV於日本發表，也成為當地最新CR-V的選擇。

HONDA CR-V e:FCEV外型取自第6代CR-V，透過專屬的飾板等細節差異，讓CR-V e:FCEV顯得時尚大方，動力採用氫燃料電池與前驅電動馬達，提供177匹馬力、31.6公斤米扭力，而座艙底下還藏有17.7kWh鋰電池組。

▲HONDA CR-V e:FCEV日本上市，但只能租不能買！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA CR-V e:FCEV日本上市，但只能租不能買！（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA CR-V e:FCEV最大續航力達621km。

CR-V e:FCEV是以氫能源與電力結合的插電式氫能車，前方葉子板提供J1772充電規格，電池、氫能源交付行駛可達621km續航力，若單純只靠純電行駛，具有61km續航力。

值得一提的是，CR-V e:FCEV能作為外部供電使用，CR-V e:FCEV可支援一搬家庭使用約4天的電力，且CR-V e:FCEV也不會排放廢氣，原廠表示放在室內也能安心使用。

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