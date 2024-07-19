LEXUS「全新性能小休旅」發表！1.6升渦輪304匹馬力　折合新台幣130萬

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS也吹起TOYOTA GR性能風，正式量產LBX Morizo RR性能小休旅，日規LBX Morizo RR即日起開放訂車，共提供6速手排、8速手自排車型，折合新台幣130萬起！

▲LEXUS LBX Morizo RR性能車，可選擇6速手排或8速手自排。

豐田章男社長掛名保證，全新的LBX Morizo RR又帥又快，來自GR Coorolla、GR Yaris的1.6升3缸渦輪，可搭配6速手排、8速手自排，售價為650萬日圓，折合新台幣130萬，另有限量100輛的Bespoke Build客製特仕車，售價670萬日圓，折合新台幣134萬。

▲造型、懸吊換新調校，LBX Morizo RR擁有5.2秒破百加速實力。

外觀比標準款來得更兇、更熱血，換上更具張力的水箱氣壩，並還具有散熱、冷卻功效，搭配新設計的空力套件，與後方的雙出排氣管等，全新LBX Morizo RR變得殺氣騰騰。

懸吊比標準款降低10mm、車寬增加15mm，並換上專屬的19吋鍛造鋁圈，連避震阻尼都經過運動化調校，擁有更激進的操控身手。動力搭載1.6升3缸渦輪，最大輸出來到304匹馬力、40.8公斤米扭力，5.2秒完成破百加速衝刺。