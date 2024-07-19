ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

LEXUS「全新性能小休旅」發表！1.6升渦輪304匹馬力　折合新台幣130萬

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS也吹起TOYOTA GR性能風，正式量產LBX Morizo RR性能小休旅，日規LBX Morizo RR即日起開放訂車，共提供6速手排、8速手自排車型，折合新台幣130萬起！

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX Morizo RR性能車，可選擇6速手排或8速手自排。

豐田章男社長掛名保證，全新的LBX Morizo RR又帥又快，來自GR Coorolla、GR Yaris的1.6升3缸渦輪，可搭配6速手排、8速手自排，售價為650萬日圓，折合新台幣130萬，另有限量100輛的Bespoke Build客製特仕車，售價670萬日圓，折合新台幣134萬。

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX換上TOYOTA GR家族1.6升渦輪！榨出304匹馬力。（圖／翻攝自LEXUS）

▲造型、懸吊換新調校，LBX Morizo RR擁有5.2秒破百加速實力。

外觀比標準款來得更兇、更熱血，換上更具張力的水箱氣壩，並還具有散熱、冷卻功效，搭配新設計的空力套件，與後方的雙出排氣管等，全新LBX Morizo RR變得殺氣騰騰。

懸吊比標準款降低10mm、車寬增加15mm，並換上專屬的19吋鍛造鋁圈，連避震阻尼都經過運動化調校，擁有更激進的操控身手。動力搭載1.6升3缸渦輪，最大輸出來到304匹馬力、40.8公斤米扭力，5.2秒完成破百加速衝刺。

►台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見！1.5升渦輪有望百萬有找

►「新一代MG HS」發表！外觀內裝大升級、全新油電更省油　台灣有待2026年

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LEXUSLBXBXUX休旅跨界SUVNXRXTOYOTARAV4GR YarisGR COROLLA

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

台灣「福斯首款電動休旅」準備登場2024-07-19

不用加油的新「HONDA CR-V」登場2024-07-19

LEXUS「全新性能小休旅」發表2024-07-19

凱迪拉克霸氣美式休旅新年式登場2024-07-19

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」2024-07-18

Gogoro獲新加坡政府許可第4季商轉2024-07-18

台灣「Skoda首款電動休旅」來了2024-07-18

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣2024-07-18

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-07-18

「新一代MG3」預告進軍東南亞2024-07-18

熱門文章

黑賓士貼膠帶變色　監理站傻眼2024-07-19

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣2024-07-18

LEXUS「全新性能小休旅」發表2024-07-19

凱迪拉克霸氣美式休旅新年式登場2024-07-19

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」2024-07-18

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

不用加油的新「HONDA CR-V」登場2024-07-19

Nissan將推「入門7人座全新MPV」2024-07-16

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-07-18

382萬起Sunlight自走露營車登台2024-07-11

相關新聞

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

台灣「Skoda首款電動休旅」來了！雙車型8月發表　售價推估190萬起

台灣「Skoda首款電動休旅」來了！雙車型8月發表　售價推估190萬起

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

宏佳騰「Brera X、EV-C1」試乘體驗　靈活跨界重機加速很有感！

宏佳騰「Brera X、EV-C1」試乘體驗　靈活跨界重機加速很有感！

358萬起！保時捷電動Macan增「入門後驅、4S全驅車型」　台灣開訂

358萬起！保時捷電動Macan增「入門後驅、4S全驅車型」　台灣開訂

讀者迴響

熱門文章

黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝

黑賓士「貼膠帶」變色被打槍！監理站傻眼　車主理由曝

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

奇瑞「中型新7人座休旅」預告開賣！2.0升渦輪折合新台幣66萬

LEXUS「全新性能小休旅」發表！1.6升渦輪304匹馬力　折合新台幣130萬

LEXUS「全新性能小休旅」發表！1.6升渦輪304匹馬力　折合新台幣130萬

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

Suzuki公布「未來10年戰略計畫」！5大重點繼續開發省油小車＆電車

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

「TOYOTA新旗艦房車」開賣！新2.0油電一桶油可跑1,000公里

不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

不用加油的新「HONDA CR-V」登場！折合新台幣170萬　只租不能買

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

Nissan將推「入門7人座全新MPV」！鎖定TOYOTA Sienta、HONDA Freed

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366