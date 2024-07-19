凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

圖文／7Car 小七車觀點

General Motor 旗下美國豪華品牌 Cadillac 日前宣布推出 2025 年式 Escalade 車系，除了用有革新過的外觀設計，並新增各式配備，共分別提供 Luxury、Premium Luxury、Sport、Premium Luxury Platinum、Sport Platinum 以及 V-Series 等，將於 2024 年底在北美開始生產，隨後將在其他地區上市。

外觀方面，新年式 Cadillac Escalade 承襲 Escalade IQ 純電車型的前臉設計，除了搭載細長的日行燈組，主要照明燈具也自原先的水平改為垂直排列，同時擁有發光廠徽，在 V-Series 和 Premium Luxury Platinum 車型上更搭載發光水箱格柵，尾燈照明亦經過修改，同時保留車系的風格。此外，更新增 24 吋輪框，以及 Aegean Stone、Deep Sea Metallic 和 Latte Metallic 等三種全新車色選擇。

內裝方面，前排享有巨大的 55 吋觸控顯示屏幕 (駕駛 35 吋，副駕 20 吋)，具有視訊串流功能以及無線 Apple CarPlay & Android Auto，第二排乘客甚至可選配行政套件，配置 12.6 吋觸控螢幕。配備方面，提供 AKG Studio 環繞音響系統、HUD 抬頭顯示器、Super Cruise 駕駛輔助系統、電動車門啟閉等。

動力方面，普通車型搭載 6.2 升 L87 EcoTec3 V8 自然進氣汽油引擎，可產生 420 匹最大馬力和 460 lb-ft 峰值扭力，而高性能的 Escalade-V 則換搭 6.2 升 LT4 V8 機械增壓汽油引擎，擁有高達 682 匹馬力及 683 lb-ft 扭力。雙動力系統皆配上 10 速 Hydra-Matic 10L80 自排變速箱。

臺灣市場方面，Cadillac 新車已經中斷引進多時，但 Escalade 在國內一直有貿易商少量導入，堪稱純種美系大型 SUV 的代表車種，自 1998 年推出以來已經售出超過 100 萬輛。新世代的產品實力與同級對手相較極具競爭力，相信貿易商將持續導入以滿足國內消費者需求。