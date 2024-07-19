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凱迪拉克「超霸氣美式休旅車」新年式登場！造型看齊電動車配備精進

圖文／7Car 小七車觀點

General Motor 旗下美國豪華品牌 Cadillac 日前宣布推出 2025 年式 Escalade 車系，除了用有革新過的外觀設計，並新增各式配備，共分別提供 Luxury、Premium Luxury、Sport、Premium Luxury Platinum、Sport Platinum 以及 V-Series 等，將於 2024 年底在北美開始生產，隨後將在其他地區上市。

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

外觀方面，新年式 Cadillac Escalade 承襲 Escalade IQ 純電車型的前臉設計，除了搭載細長的日行燈組，主要照明燈具也自原先的水平改為垂直排列，同時擁有發光廠徽，在 V-Series 和 Premium Luxury Platinum 車型上更搭載發光水箱格柵，尾燈照明亦經過修改，同時保留車系的風格。此外，更新增 24  吋輪框，以及 Aegean Stone、Deep Sea Metallic 和 Latte Metallic 等三種全新車色選擇。

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

內裝方面，前排享有巨大的 55 吋觸控顯示屏幕 (駕駛 35 吋，副駕 20 吋)，具有視訊串流功能以及無線 Apple CarPlay & Android Auto，第二排乘客甚至可選配行政套件，配置 12.6 吋觸控螢幕。配備方面，提供 AKG Studio 環繞音響系統、HUD 抬頭顯示器、Super Cruise 駕駛輔助系統、電動車門啟閉等。

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

動力方面，普通車型搭載 6.2 升 L87 EcoTec3 V8 自然進氣汽油引擎，可產生 420 匹最大馬力和 460 lb-ft 峰值扭力，而高性能的 Escalade-V 則換搭 6.2 升 LT4 V8 機械增壓汽油引擎，擁有高達 682 匹馬力及 683 lb-ft 扭力。雙動力系統皆配上 10 速 Hydra-Matic 10L80 自排變速箱。

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

臺灣市場方面，Cadillac 新車已經中斷引進多時，但 Escalade 在國內一直有貿易商少量導入，堪稱純種美系大型 SUV 的代表車種，自 1998 年推出以來已經售出超過 100 萬輛。新世代的產品實力與同級對手相較極具競爭力，相信貿易商將持續導入以滿足國內消費者需求。

造型與 IQ 純電車看齊、配備再精進　2025 年式 Cadillac Escalade 車系正式登場

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Escalade美式休旅汽車新車

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