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「新一代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型、空間更勝CR-V

▲原廠預告新一代HONDA Passport，並誇口這是家族最強的休旅代表。（圖／翻攝自HONDA）

▲原廠預告新一代HONDA Passport，並誇口這是家族最強的休旅代表。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

第4代HONDA Passport來了，原廠首度釋出預告，最快時間點有望在今年底前，全新一代的Passport氣勢十足，寬敞空間更勝CR-V，原廠另表示，大改款Passport會成為家族最強、最實用堅固的新世代休旅。

▲原廠預告新一代HONDA Passport，並誇口這是家族最強的休旅代表。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Passport擁有不俗的越野適應能力。此為現行款。

HONDA Passport是介於CR-V與Pilot之間的休旅產品，Passport起源1993年，不過在2002年停產，但有鑑於全球吹起休旅熱潮，HONDA於2019年重新復活Passport推出第3代，銷售超過快4年的Passport，準備在近期出招，派出第4代大改款。

從首波預告圖觀察，第4代HONDA Passport導入家族的Trailsport越野套件，兩側的C型燈組相當搶眼，並以粗壯的銀色飾條妝點，營造相當威風的氣勢，下一代車型預計將針對越野能力再強化。

以先前測試車得知，新一代Passport內裝配有大尺寸的多媒體螢幕，保留部分實體按鍵，搭上全新設計的方向盤，整體來說質感、視覺運動感還算不錯。目前動力上還未有消息，但依照北美使用習慣來說，下一代仍有望維持3.5升V6引擎，搭配9速變速箱，繳出280匹馬力。

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