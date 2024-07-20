賓利徹底告別W12引擎「新旗艦房車改搭V8油電動力」馬力上看782匹

圖文／7Car 小七車觀點

繼近年稍早 Bentley 在宣布停產 6.0L W12 引擎，並在今年 5 月宣布推出全新 V8 PHEV 高性能混合動力系統，並首度應用在於近日 (06/26) 所正式推出的全新一代 Continental GT Speed / GTC Speed 後，近日 (07/18) Bentley 再度於官方網站預告，全新 V8 PHEV 動力確定將搭載於即將推出的新一代 Flying Spur 大改款車型上。原廠宣稱，採 4.0 升 V8 雙渦輪增壓搭配電動馬達，可輸出高達 782PS 的最大馬力與高達 1,000Nm 的峰值扭力，其純電續航里程預計超過 72.4 公里，總續航里程將超過 804.6 公里，將成為品牌史上最強大的四門房車車型。

動力性能上，由目前原廠所公布之數據規格顯示，套用於新一代 Flying Spur 大改款車型上的全新 V8 PHEV 動力，其實就是日前剛推出的新一代 Continental GT/ GTC Speed 相同的動力系統。在 V8 雙渦輪增壓引擎搭配電動馬達輔助下，其綜效輸出可爆發出 782PS 的最大馬力與驚人的 1,000Nm 峰值扭力，成為品牌公路量產車最強大的引擎。比現行 Flying Spur Speed 所搭載的 W12 引擎最大馬力還多出約 150PS 與 100Nm 的峰值扭力，可說相當驚人。根據 Bentley 表示，該套動力系統除了將使新世代 Flying Spur 成為品牌史上最強大的四門房車車型之外，更保有原先傳統大排量引擎悅耳的聲浪表現，提供更豐富的駕駛樂趣。

續航里程部分，原廠宣稱搭載全新 V8 PHEV 動力的新世代 Flying Spur 車型，預估純電續航力將可超過 45 英里（72.4 公里），同時總續航里程將超過 500 英里 (804.6 公里)，二氧化碳排放量（WLTP）低於 40 克/公里。

Bentley 最後一款搭載 W12 引擎的是客製化車款 Batur，其提供硬頂 Coupe 和 Convertible 敞篷車型，悉數採用限量生產的設定，預期將成為市場上炙手可熱的收藏等級的車款之一。由於近期市場上的電動車需求減緩，因此 Bentley 對於電動化發展的腳步也逐步延遲，不過未來還將會持續往淨碳目標邁進。