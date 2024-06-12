「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

▲超帥MG7轎跑進軍中東市場。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

去年發表的更是品牌首款黑化logo轎跑MG7，開始陸續進軍全球各大市場，近來更開始外銷中東與伊拉克，當地市場MG7採用1.5升、2.0升渦輪2種動力，日前台灣曾有註冊資訊曝光，也為登台埋下不少伏筆。

▲台灣日前曾曝光MG7註冊資訊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

中東、伊拉克的MG7由大陸進口，當地售價折合新台幣68萬，MG7主打四門轎跑車美學，車頭營造相當不錯的性能氣勢，揉合傳神的肌肉感線條。尺碼為4,884x1,889x1,447mm、軸距2,778mm。是台灣MG車迷相當期待引進的車款。

▲高規車型MG7配有主動安全防護，不過當地入門版僅有雙氣囊配置，也沒有L2輔助駕駛。

中東市場的MG7配備與大陸差不多，一點都不陽春，同樣配有雙色帥氣內裝與跑車座椅，並搭載完善的主被動安全防護，1.5升渦輪配上7速雙離合變速箱，擁有185匹馬力，2.0升渦輪則為9速手自排來到258匹。

台灣市場規劃上，MG每年都有1款新車導入計劃，今年已有話題國產電動車MG4安排6月13日發表，想要看到超帥的MG7，只能期待明年了！