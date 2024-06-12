ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

▲MG7

▲超帥MG7轎跑進軍中東市場。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

去年發表的更是品牌首款黑化logo轎跑MG7，開始陸續進軍全球各大市場，近來更開始外銷中東與伊拉克，當地市場MG7採用1.5升、2.0升渦輪2種動力，日前台灣曾有註冊資訊曝光，也為登台埋下不少伏筆。

▲MG7

▲台灣日前曾曝光MG7註冊資訊。（圖／翻攝自經濟部智慧財產局）

中東、伊拉克的MG7由大陸進口，當地售價折合新台幣68萬，MG7主打四門轎跑車美學，車頭營造相當不錯的性能氣勢，揉合傳神的肌肉感線條。尺碼為4,884x1,889x1,447mm、軸距2,778mm。是台灣MG車迷相當期待引進的車款。

▲MG7

▲MG7

▲高規車型MG7配有主動安全防護，不過當地入門版僅有雙氣囊配置，也沒有L2輔助駕駛。

中東市場的MG7配備與大陸差不多，一點都不陽春，同樣配有雙色帥氣內裝與跑車座椅，並搭載完善的主被動安全防護，1.5升渦輪配上7速雙離合變速箱，擁有185匹馬力，2.0升渦輪則為9速手自排來到258匹。

台灣市場規劃上，MG每年都有1款新車導入計劃，今年已有話題國產電動車MG4安排6月13日發表，想要看到超帥的MG7，只能期待明年了！

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲課程圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油ADASHSMG7MG 4 EV電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

新TOYOTA Corolla Cross大陸6月登場2024-06-12

「福特全新跑旅」預計今年7月發表2024-06-12

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車2024-06-12

「MG7超帥轎跑」外銷海外2024-06-12

Hyundai最便宜入門電動車來了2024-06-12

BMW 4系列／M4雙門跑車台灣開賣2024-06-12

福斯預告Golf R小改款6／26登場2024-06-11

台灣「新年式Mazda CX-5」開賣2024-06-11

台灣大改款TOYOTA Camry預售開跑2024-06-11

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣2024-06-11

熱門文章

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣2024-06-11

「MG7超帥轎跑」外銷海外2024-06-12

BMW 4系列／M4雙門跑車台灣開賣2024-06-12

「福特新跨界跑旅」開賣2024-06-10

Hyundai最便宜入門電動車來了2024-06-12

裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛2024-06-12

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車2024-06-12

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣2024-06-11

光陽釋新水冷街跑RTS 135預告片2024-06-09

速霸陸「全新油電新休旅」現身2024-06-11

相關新聞

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

驚險15秒逃死劫畫面曝光！2警押解通緝犯　下秒警車遭休旅車猛撞

驚險15秒逃死劫畫面曝光！2警押解通緝犯　下秒警車遭休旅車猛撞

107.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-5」開賣　限時降3.1萬升級配備

107.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-5」開賣　限時降3.1萬升級配備

驚險畫面曝光！員警押解通緝犯剛進駕駛座…下秒警車遭休旅車猛撞

驚險畫面曝光！員警押解通緝犯剛進駕駛座…下秒警車遭休旅車猛撞

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

「福特新跨界跑旅」開賣！2.0升渦輪油電折合新台幣93萬

「福特新跨界跑旅」開賣！2.0升渦輪油電折合新台幣93萬

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛

裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！暴力鴨護駕有功無人受傷

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！暴力鴨護駕有功無人受傷

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣！油耗不輸2.0　折合新台幣98萬

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣！油耗不輸2.0　折合新台幣98萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366