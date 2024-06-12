ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

圖文／7Car 小七車觀點

韓國車廠 Hyundai 近日宣布將於 6 月底舉辦的韓國釜山國際移動展發表品牌首款 A-Segment 小型電動車 Inster。

▲Hyundai 全新小型電動車 Inster 即將亮相。

雖然官方尚未證實，但是 Hyundai Inster 整體設計的基礎上是基於目前僅在韓國市場販售的 Casper，因此它將在韓國市場稱作 Casper Electric，而在全球市場上則被稱為 Inster。Hyundai 官方表示，這個名字源自“親密”和“創新”，並宣稱新款電動車“將在行駛里程、技術和安全功能方面樹立全新標準，重新定義買家對此類型車款的期望。”

在外型上，目前官方仍處於賣關子的階段，但有鑑於該車款是基於 Casper 打造而來，因此整體設計與 Casper 有很大的相似之處。像是車頭同樣承襲了招牌的圓形 LED 日行燈，內部則導入與 IONIQ 車系相似的像素化方向燈的設計元素。此外，這次官方的預告圖還展示了 Inster 的充電孔位於車頭側邊，還可以看到其將搭載造型相當特別的輪圈。與 Casper 一樣，也具有黑色輪拱的造型設計，且車頂還配有專屬的行李架。

Hyundai 還尚未公開 Inster 內裝的任何資訊，但從外媒捕捉到的測試車可以理解內部將配有與 Casper 相同的設計元素，包括數位儀表板、大型中央多媒體觸控螢幕和三輻式方向盤等。

全新的 Hyundai Inster 在市場的目標售價預計將低於 20,000 歐元，使其成為品牌最實惠的電動車。動力部分將搭載由 BorgWarner 開發的驅動模組，但關於續航里程，以及電池容量、性能輸出等數據還有待官方公布。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Hyundai現代InsterCasperElectirc電動車小車汽車新車最便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

光陽釋出「全新水冷街跑RTS 135」預告片　6／12發表會同步直播

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

市場唯一！FUSO「電動輕型貨卡eCanter」台灣上市　保養比柴油省60%

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽大樂狂掃多功能機車級距「攻下7成佔比」本月買車現省9000↑

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

光陽全新運動車款「RTS 135發表時間曝」！靈巧操控將是最大看點

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

42.8萬！凱旋重機「Daytona 660紅牌跑車」抵台　限時限量款同步公布

最新文章

新TOYOTA Corolla Cross大陸6月登場2024-06-12

「福特全新跑旅」預計今年7月發表2024-06-12

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車2024-06-12

「MG7超帥轎跑」外銷海外2024-06-12

Hyundai最便宜入門電動車來了2024-06-12

BMW 4系列／M4雙門跑車台灣開賣2024-06-12

福斯預告Golf R小改款6／26登場2024-06-11

台灣「新年式Mazda CX-5」開賣2024-06-11

台灣大改款TOYOTA Camry預售開跑2024-06-11

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣2024-06-11

熱門文章

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣2024-06-11

「MG7超帥轎跑」外銷海外2024-06-12

BMW 4系列／M4雙門跑車台灣開賣2024-06-12

「福特新跨界跑旅」開賣2024-06-10

Hyundai最便宜入門電動車來了2024-06-12

裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛2024-06-12

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車2024-06-12

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣2024-06-11

光陽釋新水冷街跑RTS 135預告片2024-06-09

速霸陸「全新油電新休旅」現身2024-06-11

相關新聞

261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

美國電動車廠RIVIAN推「新款皮卡＆休旅車」！配備＆動力再升級

美國電動車廠RIVIAN推「新款皮卡＆休旅車」！配備＆動力再升級

改款「新特斯拉Model Y」再等等！馬斯克：今年發表無望讓車迷心碎

改款「新特斯拉Model Y」再等等！馬斯克：今年發表無望讓車迷心碎

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

「MG7超帥轎跑」外銷海外！雙動力折合新台幣68萬　台灣註冊有望導入

261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

「福特新跨界跑旅」開賣！2.0升渦輪油電折合新台幣93萬

「福特新跨界跑旅」開賣！2.0升渦輪油電折合新台幣93萬

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛

裕隆大反攻！　「大黑馬」5個月熱賣逾萬輛

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！暴力鴨護駕有功無人受傷

「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！暴力鴨護駕有功無人受傷

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣！油耗不輸2.0　折合新台幣98萬

「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣！油耗不輸2.0　折合新台幣98萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366