Hyundai「最便宜入門電動車」來了！全新Inster預告6月底韓亮相

圖文／7Car 小七車觀點

韓國車廠 Hyundai 近日宣布將於 6 月底舉辦的韓國釜山國際移動展發表品牌首款 A-Segment 小型電動車 Inster。

▲Hyundai 全新小型電動車 Inster 即將亮相。

雖然官方尚未證實，但是 Hyundai Inster 整體設計的基礎上是基於目前僅在韓國市場販售的 Casper，因此它將在韓國市場稱作 Casper Electric，而在全球市場上則被稱為 Inster。Hyundai 官方表示，這個名字源自“親密”和“創新”，並宣稱新款電動車“將在行駛里程、技術和安全功能方面樹立全新標準，重新定義買家對此類型車款的期望。”

在外型上，目前官方仍處於賣關子的階段，但有鑑於該車款是基於 Casper 打造而來，因此整體設計與 Casper 有很大的相似之處。像是車頭同樣承襲了招牌的圓形 LED 日行燈，內部則導入與 IONIQ 車系相似的像素化方向燈的設計元素。此外，這次官方的預告圖還展示了 Inster 的充電孔位於車頭側邊，還可以看到其將搭載造型相當特別的輪圈。與 Casper 一樣，也具有黑色輪拱的造型設計，且車頂還配有專屬的行李架。

Hyundai 還尚未公開 Inster 內裝的任何資訊，但從外媒捕捉到的測試車可以理解內部將配有與 Casper 相同的設計元素，包括數位儀表板、大型中央多媒體觸控螢幕和三輻式方向盤等。

全新的 Hyundai Inster 在市場的目標售價預計將低於 20,000 歐元，使其成為品牌最實惠的電動車。動力部分將搭載由 BorgWarner 開發的驅動模組，但關於續航里程，以及電池容量、性能輸出等數據還有待官方公布。