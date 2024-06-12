261萬起！BMW「4系列／M4雙門跑車」台灣開賣　敞篷版同步導入

▲BMW總代理汎德導入G世代4系列與M4小改款車型，建議售價自261萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

BMW總代理汎德近期正式導入全新4系列雙門跑車與M4 Competition高性能跑車，並為其開出261萬起的建議售價，敞篷版也同步在第一時間導入；這次4系列與M4除了在外觀更新了頭尾造型外，車內配備也有所提升，為國內跑車玩家帶來更具質感的全新氣象。

▲4系列雙門跑車共導入420i、430i與M440i xDrive等3種動力，建議售價261萬起。

BMW 4系列／M4跑車建議售價

4系列Coupe雙門車型

420i M Sport：261萬

430i M Sport：314萬

M440i xDrive：388萬

▲4系列敞篷車型採430i單一動力設定，建議售價340萬起。

4系列Convertible敞篷車型

430i M Sport：340萬

▲M4 Competition提供單一動力、雙門與敞篷2種車型選擇，建議售價622萬起。

M4 Competition M xDrive

雙門：622萬

敞篷：646萬

▲汎德導入的4系列430i以上與M4全數標配雷射尾燈，夜間辨識度高且極具層次感。

此次4系列／M4最顯而易見的變化莫過於頭尾燈組，前方用上全新垂直造型LED日行燈組，後方則在430i M Sport以上車型標配雷射尾燈，營造出相當有層次感的視覺效果；性能款的M4 Competition方面，則是在極具戰鬥姿態的加寬車體之上，進一步在空力套件、車尾廠徽與車型銘牌以亮黑色和銀色包邊作為點綴，雙門車型還有碳纖維車頂與強化尾翼，性能氣息更為強烈。

▲車內數位介面升級至BMW Operating System 8.5，同時4系列全數標配頂級水晶中控套件。

車內格局上，4系列／M4都同步升級至BMW Operating System 8.5，透過12.3吋數位儀表與14.9吋中控螢幕帶來更好的用車體驗，同時4系列全數標配頂級水晶中控套件，帶來更細膩的車室氛圍；在2款敞篷車型方面，BMW不僅進一步強化軟蓬的隔音表現，M4的雙前跑車座椅還附有頸部加熱功能，無論氣溫如何都能從容享受開蓬後的自由感。

▲敞篷版M4的雙跑車前座具備頸部加熱功能，即使環境氣溫較低也能從容開蓬。

動力部分，420i與430i均搭載2.0升直4渦輪引擎，分別可輸出184匹馬力與30.6公斤米扭力、以及245匹馬力與40.8公斤米扭力；M440i則採用3.0升直6渦輪引擎，搭配48V高效複合動力，能繳出374匹馬力與51公斤米扭力，並有xDrive智慧可變四輪傳動，0-100km/h加速僅需4.5秒，所有車型皆使用Steptronic運動化8速手自排變速箱。

▲M4 Competition的馬力較改款前提升20匹，僅需3.5秒就能加速破百。

至於性能擔當的M4 Competition，則是搭載3.0升直列6缸渦輪引擎，可輸出530匹馬力與66.3公斤米扭力，搭配M Steptronic運動化8速手自排變速箱與M xDrive跑車化可調四驅系統，0-100km/h加速僅需3.5秒（雙門）與3.7秒（敞篷），再加上複合式煞車套件、跑車化電子懸吊與運動化差速器，讓駕駛得以盡情揮灑。