美國電動車廠RIVIAN推「新款皮卡＆休旅車」！配備＆動力再升級

圖文／7Car 小七車觀點

美國新能源汽車品牌 RIVIAN 日前宣布推出新改款 R1T 和 R1S。主要對動力系統進行升級，頂級車型最大功率提升至 1040 匹馬力， 讓 R1T 的 0-96km/h 加速時間僅需 2.5 秒，續航里程同樣小幅提升至 676 公里。

▲RIVIAN 宣布推出新款 R1T 及 R1S。

新年式改款 RIVIAN R1T 外觀設計保持不變，但換上全新的 LED 頭燈及尾燈，官方表示新款的燈組可以幫助減少阻力，且頭燈也首度導入主動矩陣式技術：另外新款車型亦採用更多的燻黑式套件，包括燻黑式前保險桿、後保飾條及輪圈，車尾的字母也同步換成黑色，增添整體的運化感受。

至於在 RIVIAN R1S 方面與 R1T 如出一轍，配有更多的燻黑式套件，包含前保險桿、後保飾條和輪圈等。但是這次原廠還為 R1S 的懸吊系統進行重新調校，改善原本懸吊太硬的問題，因此 RIVIAN 原廠工程師為其換上全新的避震系統，並重新調校液壓底盤控制系統。

內裝方面，R1T 和 R1S 採用相同的設計鋪陳，不過在這次新年式車型部分則選用更優異的材質，並添增全新配色。另外中控台還針對全液晶儀錶板和多媒體觸控螢幕進行升級，新增 Connect+ 訂閱服務，該服務支援 Google Cast 串流媒體，提供 3,000 多個應用程式，並可透過 Apple Music 聆聽超過 1 億首歌曲和 30,000 個播放清單，且無廣告。

安全系統部分，兩款車型配備的駕駛輔助系統亦經過更新，並透過 11 顆攝影鏡頭和 5 組雷達來偵測車輛周圍環境。另外R1T 和 R1S 均新增顏色可遍的環艙照明及動態全景天窗，可透過螢幕調整玻璃的進光量。

動力方面，官方表示搭載四顆電動馬達的 R1T 在啟動模式下可產生 1,025 批最大馬力和 1,622 牛頓米的扭力，能夠在不到 2.5 秒的時間內從靜止狀態加速到每小時 96 公里。

三電動馬達車型則配有兩組後置馬達，綜效輸出約為 850 匹馬力，0-96km/h 加速時間僅需 2.9 秒。這次 RIVIAN 也確認未來將推出更加入門的雙電動馬達車型，綜效輸出為 665 匹，能夠在 3.4 秒內達到 96km/h。

新改款 R1T 和 R1S 已經開始量產，部分車型已經可以立即交車，R1T 起價為 69,900 美元，R1S 起價則為 75,900 美元。