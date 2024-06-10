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改款「新特斯拉Model Y」再等等！馬斯克：今年發表無望讓車迷心碎

▲特斯拉執行長馬斯克直言，Model Y今年不會推改款。（圖／翻攝自大陸微博）

▲特斯拉執行長馬斯克直言，Model Y今年不會推改款。（圖／翻攝自大陸微博）

記者徐煜展／綜合報導

從今年開始海外陸續捕捉到特斯拉改款新Model Y身影，甚至還有無偽裝照片，就在眾人都覺得新Model Y已經在最後籌備階段、準備量產上市之際，執行長馬斯克於大陸微博表示，今年特斯拉Model Y不會推改款！

▲特斯拉執行長馬斯克直言，Model Y今年不會推改款。（圖／翻攝自大陸微博）

▲改款新Model Y無偽裝測試車日前現身，不過今年發表恐無望。（圖／翻攝自《burlappcar.com》）

特斯拉去年推出改款新Model 3，更在去年底左右捕捉到新Model Y測試車，而且還是無偽裝型態，新Model Y跟上Model 3腳步，外型與現行款相比，有著明顯改變，前保桿變得較為銳利、簡潔，看起來更有簡約時尚感。但馬斯克表示，今年無緣看到新Model Y。

馬斯克另表示，特斯拉將會透過不斷的OTA更新，尤其每6個月的重大更新，讓新車隨時保有新鮮感以及戰力。

▲特斯拉執行長馬斯克直言，Model Y今年不會推改款。（圖／翻攝自大陸微博）

▲特斯拉執行長馬斯克直言，Model Y今年不會推改款。（圖／翻攝自大陸微博）

▲每6個月大幅度的OTA更新，讓新車享有特斯拉最先進的科技。

大陸特斯拉日前就進行過大幅度的OTA升級，針對車機系統優化，搭載新的介面、導航、自動停車等多項系統更新，帶來更智慧、便利的體驗。想要看到最新改款新Model Y還要再等等！

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