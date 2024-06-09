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Nissan「自動駕駛Leaf電動車」原型亮相！目標2027展開商業化營運

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前展示了搭載該廠自主研發自動駕駛技術的 Leaf 原型車，預計 2027 財政年度前達到商業化運轉。

▲Nissan 日前展示了搭載該廠自主研發自動駕駛技術的 Leaf 原型車，預計 2027 財政年度前達到商業化運轉。

本次 Nissan 展出的 Leaf 原型車，配備 14 具攝影鏡頭、10 具雷達及 6 具光達，也較過去的原型車增加車頂上的傳感器，使自動駕駛能力在都會複雜環境中更為進步，Nissan 也表示這輛 Leaf 原型車在辨識環境能力、行為預判能力及車輛控制能力方便均有顯著的提升，可在複雜路況下保持平穩的運作，例如在 Nissan 全球總部的橫濱街道中，Leaf 原型車已可順利預測行人動作，並且在匯入車道時以安全的方式切換車道，也可判斷進入交叉路口的安全時機。

▲本次 Nissan 展出的 Leaf 原型車，配備 14 具攝影鏡頭、10 具雷達及 6 具光達，也較過去的原型車增加車頂上的傳感器，使自動駕駛能力在都會複雜環境中更為進步。

Nissan 自 2017 年起，便在日本及海外展開商業化自動駕駛服務的測試，包括橫濱港未來 21 及福島縣浪江町等，至 2021 年起於福島縣浪江町已展開稱為 Namie Smart Mobility 的移動服務 (有隨車人員，仍屬 SEA Level 2)，而在英國倫敦測試的無人駕駛服務也受到政府部門的支持，累積不少經驗。

Nissan 已規劃在本財政年度的第四季於橫濱港未來 21 地區展開測試，並計畫在 2025 財政年度前啟動試營運，同時評估消費者接受度及自動駕駛能力，最終目標時提供無人駕駛服務。

Nissan 也會與日本經濟產業省、國土交通省及及 Level 4 Mobility Acceleration Committee (Level 4 移動促進委員會) 等單位加強合作，目的是在解決日本社會因嚴重高齡化而帶來的交通問題，包括司機人數短缺而使公共運輸能量不足等情形，期望透過自動駕駛移動服務，來提出有效解決方案，進而實現更自由的移動，達成該廠長期的 "Nissan Ambition 2030" 願景。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點NissanLeaf自動駕駛無人車汽車新車電動車

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