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電動車需求下降　Panasonic暫緩電池擴產計畫、下修營收目標

▲Panasonic暫緩擴廠計畫 。（圖／翻攝自Panasonic）

▲因美國電動車市場需求趨緩，Panasonic決定暫緩擴建電池工廠的計畫 。（圖／翻攝自Panasonic）

記者林鼎智／綜合報導

美國電動車需求放緩，就連特斯拉、Lucid的電池供應商Panasonic（松下），近日也宣布暫停擴廠計畫，並且下修營收目標，甚至不排除將美國的產能轉移到日本，以滿足當地市場需求。

Panasonic宣布將暫停電池擴廠計畫，原訂將在2030年達到200GWh的電池產能無限期暫停，並且也下修同期營收3倍的目標。該決策是Panasonic高層評估美國電動車需求趨緩後決定，儘管美國創下電動車掛牌新高，但在缺乏充電基礎建設與昂貴購車成本下，讓許多研究都呈現保守趨勢。

▲Panasonic暫緩擴廠計畫 。（圖／翻攝自Panasonic）

▲Panasonic與特斯拉合作，在美國共有2間電池工廠，一間在內華達州、另一間則正在堪薩斯州興建。

Panasonic總裁Kazuo Tadanobu表示，考慮到目前市場情況，Panasonic認為，與其專注在數字，更重要是爭取到利潤與市占率。Panasonic與特斯拉合作，在美國共有2間電池工廠，其中一間位於內華達州，另一間則正在堪薩斯州打造，第3間宣布暫緩。

相較於美國電動車的需求下降，Panasonic則看好日本的潛力，目前已與Subaru、Mazda進行柱狀型鋰電池供應的洽談，未來有可能轉移部分美國產線，轉而為日本市場進行生產。

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關鍵字：汽車電池鋰電池Panasonic美國擴廠暫停松下特斯拉LucidSubaruMazda

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