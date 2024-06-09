美「警用版Cybertruck」亮相！戰術、搜救改裝　3版本年底上路

▲專營美國警車的改裝廠Unplugged Performance推出Cybertruck警車，並可針對戰術、軍事或搜救任務提供客製化改裝，今年底前就能交車。（圖／翻攝自Unplugged Performance，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

美國電動車改裝廠Unplugged Performance在去年預告成立特別部門UP.FIT，將為警察推出警用Cybertruck後，最近這款Cybertruck警車也正式亮相，除了基本的警示燈、警報器外，也提供針對戰術、軍事或搜救任務提供客製化改裝，預計年底前就能交車。

這款Cybertruck警車配備警報器、對外廣播、警用無線電等，並且也提供後座嫌犯隔間、後座格柵與武器存放區，另外也換上更好的煞車系統、胎框，並具有Starlink網路連線功能、以及可選配的越野套件等。

▲車內也有警用無線電、後座嫌犯隔間，並可客製化做武器室、選配越野套件進行搜救任務等。



儘管UP.FIT並沒有特別說明，但警用版Cybertruck將提供Patrol、Admin與Tactical三種車型，續航里程將在547公里左右、0-100km/h加速為2.6秒。目前已開放預訂，預計年底前就能交車，據UP.FIT表示，目前這款Cybertruck警車已經讓美國各警察機關有很大的興趣，至於售價則尚未公布。

▲雖然UP.FIT並未公布售價，但預料這款警用版Cybertruck不便宜，但已受到不少執法機關關注。