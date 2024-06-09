ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

美「警用版Cybertruck」亮相！戰術、搜救改裝　3版本年底上路

▲警用版特斯拉Cybertruck。（圖／翻攝自Unplugged Performance）

▲專營美國警車的改裝廠Unplugged Performance推出Cybertruck警車，並可針對戰術、軍事或搜救任務提供客製化改裝，今年底前就能交車。（圖／翻攝自Unplugged Performance，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

美國電動車改裝廠Unplugged Performance在去年預告成立特別部門UP.FIT，將為警察推出警用Cybertruck後，最近這款Cybertruck警車也正式亮相，除了基本的警示燈、警報器外，也提供針對戰術、軍事或搜救任務提供客製化改裝，預計年底前就能交車。

這款Cybertruck警車配備警報器、對外廣播、警用無線電等，並且也提供後座嫌犯隔間、後座格柵與武器存放區，另外也換上更好的煞車系統、胎框，並具有Starlink網路連線功能、以及可選配的越野套件等。

▲警用版特斯拉Cybertruck。（圖／翻攝自Unplugged Performance）

▲警用版特斯拉Cybertruck。（圖／翻攝自Unplugged Performance）

▲警用版特斯拉Cybertruck。（圖／翻攝自Unplugged Performance）

▲車內也有警用無線電、後座嫌犯隔間，並可客製化做武器室、選配越野套件進行搜救任務等。

儘管UP.FIT並沒有特別說明，但警用版Cybertruck將提供Patrol、Admin與Tactical三種車型，續航里程將在547公里左右、0-100km/h加速為2.6秒。目前已開放預訂，預計年底前就能交車，據UP.FIT表示，目前這款Cybertruck警車已經讓美國各警察機關有很大的興趣，至於售價則尚未公布。

▲警用版特斯拉Cybertruck。（圖／翻攝自Unplugged Performance）

▲雖然UP.FIT並未公布售價，但預料這款警用版Cybertruck不便宜，但已受到不少執法機關關注。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車電動車Tesla特斯拉Cybertruck警車警用越野改裝美國續航

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

美「警用版Cybertruck」亮相！戰術、搜救改裝　3版本年底上路

美「警用版Cybertruck」亮相！戰術、搜救改裝　3版本年底上路

最新文章

美「警用版Cybertruck」亮相2024-06-09

Corvette ZR1預告今夏登場2024-06-09

Panasonic暫緩電池擴產計畫2024-06-09

TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」2024-06-08

BMW「大改款X3實車照」曝光2024-06-08

MG4 XPower試駕！又爽又帥電車　2024-06-08

BMW 3／4系列升級Alpina推新GT車型2024-06-07

福斯傳開發「Golf R Clubsport」2024-06-07

現代「旗艦房車」新年式升級2024-06-07

本田24年式CL Street新色登場2024-06-07

熱門文章

本田24年式CL Street新色登場2024-06-07

BMW「大改款X3實車照」曝光2024-06-08

MG4 XPower試駕！又爽又帥電車　2024-06-08

「TOYOTA全新油電休旅」開賣2024-06-07

改款新TOYOTA Yaris Cross亮相2024-05-29

Volvo XC60限時下殺33萬2024-06-07

新TOYOTA Corolla Cross最快明年見2024-06-03

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」2024-06-08

相關新聞

美國中央司令部：臨時碼頭重啟　恢復運送加薩物資

美國中央司令部：臨時碼頭重啟　恢復運送加薩物資

270萬BMW i4爛毀畫面曝！106線自撞山壁　右側破相雙輪歪斜

270萬BMW i4爛毀畫面曝！106線自撞山壁　右側破相雙輪歪斜

史上最強美式超跑「馬力上看850匹」！Corvette ZR1預告今夏登場

史上最強美式超跑「馬力上看850匹」！Corvette ZR1預告今夏登場

比亞迪王傳福：「捲」是市場競爭　企業家要擁抱

比亞迪王傳福：「捲」是市場競爭　企業家要擁抱

美電動車需求下降　Panasonic暫緩電池擴產計畫、下修營收目標

美電動車需求下降　Panasonic暫緩電池擴產計畫、下修營收目標

讀者迴響

熱門文章

新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

改款「新TOYOTA Yaris Cross」新車亮相！新1.5升油電會跑、更省油

改款「新TOYOTA Yaris Cross」新車亮相！新1.5升油電會跑、更省油

199萬！台灣Volvo XC60限時下殺33萬　電動車再祭12萬元回饋

199萬！台灣Volvo XC60限時下殺33萬　電動車再祭12萬元回饋

新一代「TOYOTA Corolla Cross」傳最快明年見！台灣今年先等小改款

新一代「TOYOTA Corolla Cross」傳最快明年見！台灣今年先等小改款

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366