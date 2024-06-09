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史上最強美式超跑「馬力上看850匹」！Corvette ZR1預告今夏登場

圖文／7Car 小七車觀點

Chevrolet 經過 4 月首度於社群媒體上公開預告後，近日正式宣布 2025 年式 Corvette ZR1 將於今年夏天亮相，暗示新車將帶來 unthinkable 的進化，表示這款新車將帶來與之前其它 Corvette 不同的特色。

▲Chevrolet 宣布 2025 年式 Corvette ZR1 將於今年夏天亮相

從官方公布的影片和照片顯示，全新 Corvette ZR1 在車尾將配有一組相當醒目的尾翼，而這項特徵已經被海外媒體捕捉到的測試車身影上證實。另外專屬的空氣力學套件造型也相當搶眼，其亦經過 Nurburgring 賽道上進行開發。讓全新 Corvette ZR1 擁有更龐大的葉子板和更剛烈的設計，後尾翼看起來比 Corvette Z06 的 Z07 性能套件更具侵略性。官方表示該尾翼設計可產生 734 磅（333 公斤）的下壓力，強化車輛在道路上的黏著力。

至於在性能表現上，新款 Corvette ZR1 將成為有史以來最強大的車型，其將承襲 Z06 的 5.5 升平面曲軸 V8 雙渦輪增壓引擎，經過重新調校後最大馬力有望產生 850 匹，並提供 1,119 牛頓米最大扭力。

ZR1 之名最早於 1970 年誕生，原先作為 C3 Corvette 的特殊性能套件，搭載一具 5.7 升 LT-1 自然進氣 V8 汽油引擎，搭配型四速手排變速箱，同時提供更強大的煞車、鋁製散熱器以及帶有改進彈簧、減震器和防傾桿的升級懸架。經過幾世代的變革後，如今已成為 Corvette 最具代表性的性能車型。

Corvette Stingray C8 捨棄了原先 FR 跑車的長比例車頭設計，在 2019 年正式亮相後便擁有相當熱烈的討論度，相較於定位在層峰市場的義大利超跑來說，提供消費者們更平價的選擇，是美國當地最親民的高性能跑車。臺灣市場方面則主要由三一國際於 2020 年開始引進，提供國人更多元的跑車選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Chevrolet雪佛蘭CorvetteZR1C8美式跑車超跑汽車新車

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