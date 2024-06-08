TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」！續航600公里、最快2026量產

▲影片來源：TOYOTA UK

記者林鼎智／綜合報導

在降低碳排量上不單押電動車的TOYOTA（豐田），近日於英國打造10台「氫燃料海力士」Hilux FCEV原型車，原廠也正在評估未來是否得以量產。

這些Hilux FCEV原型車移植了Mirai的整套系統，在加氫後最大續航里程可達600公里，可實現零碳排。這項計畫自2022年12開啟，並在去年9月完成第1輛原型車，當時也在2024年巴黎奧運上展演。

▲TOYOTA打造出10台Hilux FCEV氫燃料海力士，續航里程可達600公里。（圖／翻攝自TOYOTA UK，以下同）



Hilux FCEV外觀與一般Hilux一樣，不過在梯形非乘載式底盤下則具有3具高壓氫氣罐，總容量達7.8公斤，引擎蓋下方則有330具模塊組成的燃料電池，結合後座的鋰電池、後軸電動馬達，使最大馬力達到180匹／30.6公斤米扭力。

▲Hilux FCEV由3氫氣罐、燃料電池、鋰電池、後軸電動馬達組成，具有180匹／30.6公斤米扭力。



TOYOTA表示，目前正在研究可擴充的氫燃料電池與各種形狀的高壓氫氣罐，以提升不同車型的兼容性。至於目前正在開發的第3代氫燃料電池技術，則有望在2026、2027年應用在量產車上，新技術將使氫燃料車續航表現提升20%，並且在成本上也能降低1／3。

▲預計這套第3代氫燃料系統可在2026、2027年開始用在量產車上。