ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」！續航600公里、最快2026量產

▲影片來源：TOYOTA UK

記者林鼎智／綜合報導

在降低碳排量上不單押電動車的TOYOTA（豐田），近日於英國打造10台「氫燃料海力士」Hilux FCEV原型車，原廠也正在評估未來是否得以量產。

這些Hilux FCEV原型車移植了Mirai的整套系統，在加氫後最大續航里程可達600公里，可實現零碳排。這項計畫自2022年12開啟，並在去年9月完成第1輛原型車，當時也在2024年巴黎奧運上展演。

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA打造出10台Hilux FCEV氫燃料海力士，續航里程可達600公里。（圖／翻攝自TOYOTA UK，以下同）

Hilux FCEV外觀與一般Hilux一樣，不過在梯形非乘載式底盤下則具有3具高壓氫氣罐，總容量達7.8公斤，引擎蓋下方則有330具模塊組成的燃料電池，結合後座的鋰電池、後軸電動馬達，使最大馬力達到180匹／30.6公斤米扭力。

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Hilux FCEV由3氫氣罐、燃料電池、鋰電池、後軸電動馬達組成，具有180匹／30.6公斤米扭力。

TOYOTA表示，目前正在研究可擴充的氫燃料電池與各種形狀的高壓氫氣罐，以提升不同車型的兼容性。至於目前正在開發的第3代氫燃料電池技術，則有望在2026、2027年應用在量產車上，新技術將使氫燃料車續航表現提升20%，並且在成本上也能降低1／3。

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲預計這套第3代氫燃料系統可在2026、2027年開始用在量產車上。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車皮卡TOYOTA氫燃料Hilux海力士FCEV續航動力原型車Mirai

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」！續航600公里、最快2026量產

TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」！續航600公里、最快2026量產

最新文章

TOYOTA打造10台「氫燃料海力士」2024-06-08

BMW「大改款X3實車照」曝光2024-06-08

MG4 XPower試駕！又爽又帥電車　2024-06-08

BMW 3／4系列升級Alpina推新GT車型2024-06-07

福斯傳開發「Golf R Clubsport」2024-06-07

現代「旗艦房車」新年式升級2024-06-07

本田24年式CL Street新色登場2024-06-07

Isuzu「7人座越野休旅」改款預告2024-06-07

Volvo XC60限時下殺33萬2024-06-07

【周焦點】納智捷n7降6萬、電動旅行車上市2024-06-07

熱門文章

BMW「大改款X3實車照」曝光2024-06-08

本田24年式CL Street新色登場2024-06-07

Volvo XC60限時下殺33萬2024-06-07

MG4 XPower試駕！又爽又帥電車　2024-06-08

「TOYOTA全新油電休旅」開賣2024-06-07

改款新TOYOTA Yaris Cross亮相2024-05-29

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

【周焦點】納智捷n7降6萬、電動旅行車上市2024-06-07

大改款Mazda CX-5有望採TOYOTA油電2024-06-06

相關新聞

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

BMW「3／4系列」升級版！Alpina推新款GT車型　外觀動力都更殺

BMW「3／4系列」升級版！Alpina推新款GT車型　外觀動力都更殺

更輕更強悍！福斯傳開發「Golf R Clubsport」　只待高層點頭放行

更輕更強悍！福斯傳開發「Golf R Clubsport」　只待高層點頭放行

現代「豪華旗艦房車」升級！去年奪南韓銷量Top1、3動力配備超滿

現代「豪華旗艦房車」升級！去年奪南韓銷量Top1、3動力配備超滿

新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

讀者迴響

熱門文章

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

199萬！台灣Volvo XC60限時下殺33萬　電動車再祭12萬元回饋

199萬！台灣Volvo XC60限時下殺33萬　電動車再祭12萬元回饋

「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

改款「新TOYOTA Yaris Cross」新車亮相！新1.5升油電會跑、更省油

改款「新TOYOTA Yaris Cross」新車亮相！新1.5升油電會跑、更省油

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366