BMW「3／4系列」升級版！Alpina推新款GT車型　外觀動力都更殺

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 BMW 3 Series、4 Series 陸續推出新改款車型，近日同集團的 Alpina 亦宣布推出新款 B3/B4 GT，有著新型的外觀面貌與性能升級。

▲Alpina 宣布推出新款 B3/B4 GT，性能上再度升級。

Alpina 曾於 2023 年針對末代 G20 B5 推出限量版 B5 GT 車型，然而這次推出的 B3/B4 GT 車型則是常態版本。動力性能表現上，這次 Alpina 工程師針對其搭載的 S58 3.0 升雙渦輪增壓直列六缸引擎 (與 M3/M4 相同的引擎) 進行重新調校，其性能輸出比原有的 B3/B4 提升了 34hp，達到 522hp 的境界，比起 M Power 部門開發的 M3/M4 的 523hp 表現相差無幾。扭力數值方面則與以前一樣提供 730Nm 的輸出，對照 M3/M4 的 650Nm 扭力更有優勢。

加速性能部分，官方公布 B3 GT Sedan 0-100km/h 加速僅需 3.4 秒即可完成，B3 GT Touring 和 B4 GT Gran Coupe 則為相同的 3.5 秒；極速方面 B3 GT Sedan 可達到 308km/h，B3 GT Touring 和 B4 GT Gran Coupe 同為 305km/h。

對應加強的性能輸出，B3/B4 GT 的底盤亦換上更粗壯的後防傾桿，同時搭配改善後避震系統、轉向控制和電子 LSD 等，讓整體操控性更上一層樓。

新款 B3/B4 GT 在外觀上均換上全新的導流鰭片和下擾流、亮黑色空氣分流器和黑色排氣尾管，而 B4 GT 則搭載與新款 M4 相同的新世代頭燈組，以及在 M4 CSL 上的 3D 尾燈，車側部分均保留原本的 20 吋鍛造輪圈配置。

專精 BMW 車款升級、改裝的德國獨立車廠 Alpina 擅長以較內斂的豪華風格展現強大的性能底蘊，獨特的魅力對於許多 BMW 玩家來說具有象徵性的指標。在國內市場，Alpina 的車款多半都是自辦進口，數量相當稀少。