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現代「豪華旗艦房車」升級！去年奪南韓銷量Top1、3動力配備超滿

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai「豪華旗艦房車」Grandeur進行新年式更新，該車去年更是南韓銷售Top1，共賣出113,047輛。（圖／翻攝自Hyunda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）原廠於南韓推出2025年式「旗艦房車」Grandeur，該車也是去年南韓最暢銷車款，共賣出113,047輛！此次新年式更升級黑化外觀套件、標配Level 2駕駛輔助系統，甚至還增添車用滅火器，當地售價自37,680,000 韓元起，折合新台幣約85萬起。

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲新年式Grandeur全車系標配Level 2，並提供新車色、優化車道置中維持功能，動力部分共有3種選擇。

現行第7代Grandeur為品牌旗艦房車，短短18個月不到就迎來新年式升級，除了升級標配Level 2駕駛輔助外，也優化車道置中維持功能、增加前鏡頭的廣角範圍，原廠也優化空調面板、OTA遠端韌體更新，並在車室增加車用滅火器、後行李廂／後座安全帶照明。

新年式Grandeur在南韓當地共有Premium、Exclusive 和 Calligraphy 3種車型等級，頂規Calligraphy更配備HUD抬頭顯示器、Nappa皮革，並具有黑色外觀套件，標配20吋輪圈，提供Abyss Black Pearl珍珠黑、Serenity White Pearl 珍珠白車色，並可採two-tone雙色搭配。

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Grandeur配備相當豪華，包括擴增實境導航、BOSE音響、指紋辨識裝置、後座獨立空調、HUD抬頭顯示器都應有盡有。

動力方面，Grandeur共有1.6升Turbo Hybrid 4缸渦輪油電引擎（180匹）、2.5升4缸自然進氣引擎（195匹）與3.5升V6引擎（296匹）等選擇，雖然Grandeur是大型豪華房車，但也在去年成為南韓最暢銷Top1，售價自37,680,000-52,400,000韓元不等，折合新台幣約85-118.4萬。

▲Hyundai Grandeur。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Grandeur共有1.6升渦輪油電、2.5升自然進氣、3.5升V6引擎等選擇，當地售價自37,680,000-52,400,000韓元不等，折合新台幣約85-118.4萬。

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關鍵字：汽車房車4門大型Hyundai現代Grandeur豪華新年式更新油電V6升級Level 2

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