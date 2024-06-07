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199萬！台灣Volvo XC60限時下殺33萬　電動車再祭12萬元回饋

▲Volvo 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo國際富豪針對24年式XC60 B5車型推出限時優惠價199萬元，下殺33萬元。（圖／翻攝自Volvo）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo國際富豪推出6月購車優惠，針對正24年式XC60升級B5動力、4輪傳動，並且加贈Plus Package套件（價值81,900元），入主超值優惠價199萬元（原價232萬）；另外電動車XC40／C40 Recharge也提供12萬現金超值優惠、再享充電電費8折優惠。

此次XC60 B5搭載2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統，具有250匹／35.7公斤米扭力，此次正24年式車型也追加HUD抬頭顯示器、360°環景影像系統、Harman Kardon音響、雙前座4向電動腰靠與AP高效複合清淨科技等Plus Package套件，原價232萬元現在現金優惠價199萬元。

▲Volvo 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo 。（圖／翻攝自Volvo）

▲XC40 Recharge、C40 Recharge電動車也有12萬現金回饋，並可享充電8折優惠。

另外，新24年式XC40／C40 Recharge也在升級82kWh電池後具有669公里續航力（C40 Recharge，NEDC標準）。國際富豪汽車也推出純電車主禮遇，包括加購原廠家用充電樁半價、Volvo DC直流、特約充電電費8折與4年8萬公里延長保固、4年8萬公里免費保養、4年免費道路救援及4年智能互聯免費數據流量 / 15 年Volvo on Call ，全車系再享12萬現金優惠回饋。

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關鍵字：汽車休旅Volvo國際富豪XC60B5AWD優惠6月電動車C40XC40Recharge

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