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Isuzu「7人座越野休旅」改款預告！瞄準豐田Fortuner、三菱Pajero

▲Isuzu MU-X 。（圖／翻攝自Isuzu）

▲Isuzu MU-X自2020年上市、2022年小改款，近日也傳出將再次進行更新，將具有更運動化扮相，圖為現行款MU-X 。（圖／翻攝自Isuzu，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Isuzu（五十鈴）即將在泰國發表新款MU-X 7人座越野休旅，這款休旅車與D-Max中型皮卡共用零件，同樣採非乘載式梯形底盤，此次改款換上新款車頭、並提供RS運動扮相，提供1.9升、3.0升柴油動力。

現行第2代Isuzu MU-X自2020年亮相、並在2022年小改款，近日原廠也釋出預告，將換上重新設計的車頭樣貌，包括水箱護罩、LED頭燈造型等，另外RS車型也會更具運動感，並透過綠色飾版點綴，競爭對手將包括TOYOTA Fortuner與三菱Pajero Sport等越野休旅。

動力部分則維持不變，共有1.9升柴油引擎（150匹）、3.0升柴油引擎（190匹）兩種選擇，並提供前驅、4驅版本，視不同市場提供6速手排或6速自排變速箱，4WD車型也具有Rough terrain mode脫困模式，可應付困難地形。

除了柴油動力之外，在Isuzu確定D-Max皮卡將在2025推出電動版後，共享零件的MU-X也有可能會有電動車，不過目前Isuzu還在評估中。預計新一代MU-X將在6／12亮相。

▲Isuzu MU-X 。（圖／翻攝自Isuzu）

▲MU-X 7人座越野休旅的競爭對手包括TOYOTA Fortuner、三菱Pajero Sport。

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關鍵字：汽車7人座越野休旅IsuzuMU-XD-Max柴油手排4驅泰國日系五十鈴

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