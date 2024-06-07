Honda「CR-V氫氣動力版」美國工廠下線！日本＆北美市場率先開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 於今年 2 月首度公開以第六代 CR-V 為基礎開發的 CR-V e:FCEV 氫燃料電池車型後，近日宣布該車型在美國俄亥俄州性能製造中心 （ PMC ）正式下線，預期將在北美和日本上市率先推出。

▲Honda CR-V e:FCEV 正式於美國俄亥俄州性能製造中心 (PMC) 正式下線。

CR-V e:FCEV 是 Honda 首款使用第二代燃料電池模組的車型，該電池模組在密西根州製造，並與通用汽車共同開發。擁有較前身更高效、耐用、精緻且更具成本效益。與已停產的 Clarity Fuel Cell 相比，該燃料電池的生產成本已降低三分之二以上。

其動力系統方面搭載一具前置電動馬達，可產生 174 匹最大馬力和 31.6 公斤米的扭力。壓縮氫氣罐容量為 4.3 公斤，經 EPA 規範認證可行駛 270 英里 (434 公里)。而獨立的 17.7 kWh 電池模組，EPA 估計其電量約可行駛 29 英里(47 公里)。

CR-V e:FCEV 支援 V2L (Vehicle To Load) 外接供電功能，透過電源連接器可直接插上 110V 插座，能提供最大 1,500 瓦的功率。可以提供家用電器、露營設備、電動工具，甚至是便攜式空調供電。

由於車身重量與燃油車型的比例不同，Honda 原廠表示針對底盤已經完全重新調整前後軸的懸吊。CR-V e:FCEV 雖然同樣採用前麥花臣和後多連桿的設計，但其後避震的橫向剛度提高了 10%，扭轉剛性提升 9%。此外，原廠工程師還加入全新的防傾桿，阻尼和彈簧係數均與燃油車型有所不同。

外型部分為了與一般燃油車型分開，可以觀察到 CR-V e:FCEV 前葉子板和保險桿擁有專屬的造型，並加入透明化尾燈，且 10 幅式造型的 18 吋鋁圈也改為黑色烤漆處理。而在底盤部分，e:FCEV 擁有完全平整化的設計，可提供更優異的導流效果提升續航效率。

配備方面標準搭載電動調整加熱前排座椅、12 揚聲器 Bose 音響系統、雙區恆溫空調、加熱方向盤、電動尾門和無線充電板。9 吋觸控螢幕和 10.2 吋數位儀錶板亦是標準配置。CR-V e:FCEV 將於今年底前率先在加州提供租賃服務，引進國內的可能性幾乎為零。