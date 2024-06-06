Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

▲在先前因光學雷達軟體延後生產半年後，Volvo也宣佈EX90重新開始生產，最快下半年就能首批交車，台灣則要等到明年。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Volvo「旗艦電動6人／7人座休旅」EX90自亮相後已接近2年，先前也因光學雷達軟體問題延後生產（報導請點此）。不過，近日Volvo原廠也公布好消息，EX90恢復上線量產，最快在今年下旬開始首批交付。至於台灣市場的話，則要等到明年才有機會。

Volvo EX90自2022年11月亮相，也是品牌首款7人座電動休旅，可說是「電動版XC90」，如今也正式在美國南卡羅來納州的Charleston工廠上線生產。Volvo也形容EX90是史上最安全的車款，採用LiDAR先進光學雷達系統，全車多達5個雷達、8具鏡頭、16具超音波傳感器，可偵測250公尺外的行人，建立起Safe Space Technology 全境安全防護科技。

▲EX90是由美國南卡羅來納州的Charleston工廠負責生產，具有光學雷達系統，多達5個雷達、8具鏡頭、16具超音波傳感器，原廠也形容為史上最安全的車款。



座艙部分，EX90也具有14.5吋大型中控螢幕，並採Google車載資訊娛樂系統，配備Bowers & Wilkins音響、水晶排檔套件、OTA遠端韌體更新等。

▲EX90共有6人、7人座版本，皆為雙馬達全驅，搭載14.5吋大型中控螢幕、Google車載資訊娛樂系統。



電動動力上，EX90皆採雙馬達全驅、111kWh鋰電池，入門車型具408匹／78.5公斤米扭力，0-100km/h加速5.9秒，並具有600公里續航力；高階版本則是509匹／92.7公斤米扭力，靜止破百加速4.7秒。

目前Charleston工廠負責S60、EX90的生產，預計每年產量可達15萬輛，美國售價自76,695美元起，折合新台幣約236.3萬起。

▲Volvo台灣官網上也已有EX90相關資訊，預計明年才有望導入。（圖／翻攝自Volvo官網）