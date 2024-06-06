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499萬起！瑪莎拉蒂「電動跑車＆休旅車」台灣發表　最大馬力破760匹

圖文／7Car 小七車觀點

Maserati 總代理蒙地拿近日 (06/04) 為了彰顯三叉戟品牌的賽道精神，選於台中麗寶國際賽道舉辦為期一周的 「MASERATI PERFORMANCE DAY」，齊聚 MC20、GranTurismo、Grecale Trofeo 等新世代高性能車款陣容。同時為展現品牌純電動力對性能的創新，特別同場於賽道舉辦 Maserati Folgore 純電車系發表會，宣布 GranTurismo Folgore 與 Grecale Folgore 雙車型正式在台上市，其正式建議售價分別為新臺幣 899 萬元起、新臺幣 499 萬元起，為品牌純電新世代展開新的篇章。

外觀方面，Maserati Folgore 系列外觀設計延續了 Grecale 及 GranTurismo 燃油車型造型基礎，Maserati 在細節上進行點綴，包括：點亮標誌性的車側的散熱鰭孔、採用古銅色的車型銘牌和 C 柱 Logo，並以黑化窗框飾條點綴，以強調其電動車的身份。而0為了提升空氣動力性能，Folgore 車系還配置電動車型專屬設計的輪圈以及水箱護罩，提供 Folgore 車型有更好的空氣動力表現。

內裝方面，Folgore 車系採用由義大利紡織大廠 Aquafil 所生產之 ECONYL® 再生纖維，該纖維由廢棄的尼龍製品製成，兼顧了時尚與可持續性，同時廣泛應用於 Folgore 座椅、門柱、遮陽板與頂篷；Folgore 車系將提供兩種專屬內裝配置：以冰色與丹寧色皮革拼接而成的淺色系，搭配冰色對比縫線；深色內飾則選用黑色皮革搭配銅色縫線，呈現低調奢華的風格。

動力配置方面，GranTurismo Folgore 是 Maserati 首款 100% 純電驅動車型，其採用品牌 800V 動力技術，由三個 300kW 的永磁馬達並採前一後二配置，總輸出功率超過 760CV 最大馬力以及高達 1350Nm 的峰值扭力，最高極速可達 325 km/h，零百加速僅需 2.7 秒。此外，GranTurismo Folgore 更享有 4 種不同的駕駛模式：MAX RANGE、GT、SPORT 及 CORSA。其中，GT 模式提供如同引擎動力平衡的駕馭體驗，在動力限制 80% 的條件下，維持最高的舒適性與效能，以及適中的聲浪效果。

再來看到 Grecale Folgore 動力方面，Grecale Folgore 採用 400V 電力架構，搭載 105kWh 容量電池組，動力總輸出可達 550CV 的最大馬力，同時擁有高達 800Nm 的峰值扭力，最高極速則可達 220km/h。Grecale Folgore 車型提供四種不同駕駛模式：MAX RANGE (最大續航) 模式、GT 模式、Sport 模式以及 Off-Road 模式。其中，MAX RANGE 模式 模式則可使車輛達到最佳續航里程，當電量低於 16% 時，車輛將主動限制最高速度於 130 km/小h 以下，並減少油門反應和空調功率。原廠宣稱，Grecale Folgore 在理想條件之下，其充滿電可行駛約 500 公里。

Maserati 近年來積極推展 Folgore 電動化策略，不僅成為第一間參與 ABB FIA Formula E World Championship 電動方程式賽車的義大利車廠，也將成為首間完全電動化的義大利豪華品牌。而品牌推行電動化至今，已推出 GranTurismo 以及 Grecale Folgore 雙純電車款，接續來到 2025 年時則會推出 MC20 超跑、下一代 Quattrope 房車及 Levante 休旅車的純電動版本，使品牌於 2030 年實現全面電動化的目標。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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