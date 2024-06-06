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台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

▲福特野馬休旅Mach-E上市、7代野馬驚喜亮相 。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特六和確認新一代野馬跑車將在6／25上市。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特7代Mastung野馬跑車在去年亮相、並且確定導入Dark Horse Premium性能版本後，福特六和今（6）日也正式發出媒體邀約，確定新一代野馬跑車將在6／25上市。

全新第7代野馬跑車（原廠代號S650）外觀更殺，在維持長車頭、短車尾比例下具有3道Tri-Bar LED頭燈，同時也換上新款水箱護罩與塊狀格柵，結合引擎通風口、19吋鋁圈、下擾流等營造侵略視覺。

▲福特野馬內裝公布 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新7代野馬外型更殺，並具有19吋輪圈、Tri-Bar LED頭燈，此次也會有手排版本。

內裝方面，福特新一代野馬跑車採12.4吋數位儀表、13.2吋中控螢幕，並搭配SYNC 4影音系統，同時也有原廠與甩尾大師Vaughn Gittin, Jr.共同開發的電子甩尾手煞車，加上戰鬥感滿滿的佈局，展現野馬美式肌肉跑車的魅力。

▲7代野馬跑車。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特野馬、旅玩家福祉車 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特野馬內裝公布 。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特野馬內裝公布 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新野馬採12.4吋數位儀表、13.2吋中控螢幕及SYNC 4影音系統，5.0升V8車型具486匹／57.8公斤米扭力。

動力上，新一代野馬共有2.3升Ecoboost渦輪、5.0升V8兩種動力，並且此次也有提供手排版本。至於更強悍的「黑野馬」Dark Horse Premium車型方面，不僅是原廠市售最強版本，V8動力更提升至500匹／57.3公斤米扭力，並具有專屬深藍色塗裝、19吋輪圈、Brembo卡鉗與MagneRide電磁懸吊系統，屆時也會在6／25公布售價。

▲福特黑野馬Dark Horse Mustang現身台灣街頭。（圖／翻攝自Ford）

▲福特六和也首度導入性能版「黑野馬」Dark Horse Premium車型，馬力提升至500匹／57.3公斤米扭力，並具有專屬深藍色塗裝、19吋輪圈、Brembo卡鉗與MagneRide電磁懸吊系統。

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關鍵字：汽車福特跑車雙門FordMustang7代黑野馬Dark Horse Premium手排美式肌肉

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