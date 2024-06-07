新車色、售價不變！台灣本田「24年式CL Street」復古重機登場

▲台灣本田2輪推出24年式CL Street，新年式以消光黑取代海洋藍， 售價維持30.8萬元不變 。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan官方臉書，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda台灣本田2輪部門推出2024年式CL Street，新年式取消原本的海洋藍，新增消光黑車色，加上既有能量橘、月桂綠，售價則維持30.8萬不變，目前實車已抵達Honda Motorcycle各展間。

本田CL Street承襲1960年代CL元素，具有Scrambler風格，以上繞式排氣管、鋼管車架打造獨特風格，不論是日常通勤、週末旅遊甚至是輕度越野都能勝任。動力上則與Rebel 500相同，採471c.c.水冷並列雙缸引擎，具有43.1匹／8,200rpm、4.3公斤米扭力／6,000rpm，並配備滑動式離合器、ESS緊急煞車警示，全車燈具也採LED光源。

▲本田CL Street 24年式消光黑新色已抵達Honda Motorcycle各展間。（圖／翻攝自Honda Motorcycle Taiwan）



懸吊方面，CL Street採前41mm正叉、並加長後輪行程與懸吊設計，增加Off-Road騎乘表現，加上45mm管狀鋼製搖臂、橢圓造型油箱、圓型LED頭燈，融合復古、現代的設計。

除了新年式CL Street外，台灣本田二輪也推出6月購車優惠，本月入主XL750 Transalp即贈原廠左右側箱組（價值40,000元）；購買ADV350 RoadSync即贈原廠電子式後箱組（價值25,000元），CBR500 R則提供0利率低月付優惠。

▲台灣本田2輪部門也在6月針對XL750 Transalp、ADV350 RoadSync與CBR500R推出購車優惠。