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選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 2 月稍早 Mercedes-Benz 於海外發表搭載綠色地獄塗裝的 Mercedes-AMG A 45 S Limited Edition 限量版車型後，近日 (0603) 台灣賓士宣布正式在台推出 Mercedes-AMG A 45 S 專屬「AMG Limited Edition」套件，升級 AMG 空力套件與紐柏林消光綠塗裝搭配專屬黃黑元素車身貼飾，其選配總價為新臺幣 51 萬元，為 A 45 S 性能鋼砲再添傳奇色彩。

此次登場的 Mercedes-AMG A 45 S Limited Edition 最大的亮點在於身披 AMG Green Hell Magno (紐柏林消光綠)塗裝，搭配專屬黃黑元素車身貼飾以及限量 19 吋 AMG Limited Edition 鍛造鋁圈，訴說著其與 AMG GT-R 系出同源。該車色原本不供應在 A 45 車系上，僅能在 2016 年推出的 AMG GT R 上選配。同時車身還有專屬的黑色鍍鉻門把手、AMG 專屬油箱蓋，以及 AMG 空力套件的前後擾流與進氣口鰭片，不僅讓細節更精緻，還鋪上一層暗黑的神秘色彩。

該車還標準配備原本需要選配的套件，包含 AMG Night Package I 夜色套件、II 進階夜色套件，如黑色的前下巴/側裙、黑色外後視鏡蓋、黑色窗框飾條、黑色格柵、黑色標誌、專屬門把手等。另外完整的 AMG 空力學套件也強化整體外觀的戰鬥感，車尾亦標配大型 AMG 後尾翼。

內裝方面，Mercedes-AMG A 45 S Limited Edition 延續黑色以及黃色的主題，並藉由黃色車縫線元素，將視覺效果延伸到座艙內，結合 ARTICO 人造皮革和 MICROCUT 纖維雙材質鋪陳，提供視覺層次效果。此外，更搭載 AMG 性能賽車真皮座椅，並於頭枕處施以「45 S」刺繡，彰顯其獨特身分。同時，大量的黃色元素亦出現在 AMG Limited Edition 專屬飾板、腳踏墊、門檻等處，與可進行 64 色變換的氣氛燈營造強烈的性能氛圍。

動力方面，Mercedes-AMG A 45 S 搭載  M139 2.0 升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，最大功率 421hp/6,750rpm，峰值扭矩為 500Nm/ 5,000 ~ 5,250rpm，搭配 8 速濕式雙離合器變速箱，0-100km/h 加速時間為 3.9 秒，最高車速可達 270km/h。該車標準配被 AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動系統，前後軸和左右後輪的動力都可以適時分配輸出。

現行 Mercedes-Benz A-Class 於 2022 年底推出中期改款車型，國內市場則於 2023 年 4 月引進販售，共規劃 A 180 五門掀背、Mercedes-AMG A 35 4MATIC  及 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 三個車型等級，目前 2024 年式國內官方報價分別為：新臺幣 183 萬元起、267 萬元起和 348 萬元起。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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