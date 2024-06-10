「福特新跨界跑旅」開賣！2.0升渦輪油電折合新台幣93萬

▲長安福特開賣新Mondeo運動款跨界。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

今年4月北京車展亮相的福特新Mondeo運動款，近日已在大陸市場開賣，新車其實來自Evos車款，如今換上Mondeo運動款新命名，代表正式歸類在Mondeo家族，提供2款車型、搭載2.0升渦輪油電，折合新台幣93萬開賣。

▲正式規類在Mondeo家族，提供2款車型。

長安福特Mondeo運動款共推出2款車型，標準款開價20.98萬，折合新台幣93萬，而招牌的帥氣ST-Line也沒缺席，開價22.98萬，折合新台幣102萬。尺碼近5米車長、3米軸距的Mondeo運動款外型設計一點都不呆板，透過20吋鋁圈、超搶眼的鱗片水箱護罩等，加上斜背的傾斜線條，Mondeo運動款更像是一位活力十足的運動健將。

▲採用來自Edge L的2.0升渦輪油電系統，性能、油耗出色。

Mondeo運動款採用2.0升渦輪油電，搭配E-CVT變速箱，繳出不俗的308匹馬力，油耗來到21.5km/L，透過優化升級的鋰電池組，在節能、性能效率上都擁有不錯的表現。

▲內裝配有橫跨駕駛、副駕駛的超大27吋液晶螢幕。

內裝設計超有科技感，以12.3吋數位儀錶，搭配超大的27吋液晶螢幕，面積從駕駛座一路涵蓋至副駕駛座，加上優渥的車室空間與Co-Pilot360安全防護系統，Mondeo運動款在空間配備上誠意十足！