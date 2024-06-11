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福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

圖文／7Car 小七車觀點

小改款 Volkswagen Golf R 經過多次預告，日前原廠正式宣布將於 6/26 揭露其真實面紗，將針對外觀、內裝和動力系統進行全面升級。

▲小改款 Volkswagen Golf R 將於 6/26 揭露真實面紗。

根據現有資訊，全新的 Golf R 與標準的 R-Line 車型有著相同的特徵，具備更張揚橫向黑色進氣壩，但取消網格氣壩，整體顯得相當有侵略性。車頭上方同樣配有貫穿式水箱罩設計，並配備全新 IQ.LIGHT LED 矩陣遠射程頭燈組，原廠宣示該頭燈組射程最遠可達 500m。

8 代小改款 Golf 的內裝針對中控螢幕進行升級，換上與全新大尺寸螢幕，中控台依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀表則採用 10.25 吋液晶螢幕，整體資訊顯示系統也將全面更新，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。

安全科技方面，配備全新輔助系統 (如停車輔助增強功能），當車輛行經停車位時，該系統可檢測停車位是否足夠容納車輛，並啟動停車程序，駕駛僅需監控停車過程，無須控制車輛。此外，首次新增的 Park Assist Pro Pro，該功能將可控制車輛進出停車位。例如，停車位非常狹窄，則可以遠端遙控車輛駛出停車位。另一個全新功能則是 Area View，透過合併四個鏡頭創建 360 度全方位視角，並將完整車輛圖像傳輸到中控螢幕上。

動力上，現行的 Golf R 具有 315 匹的最大馬力，小改款後的車型是否會進一步調整還有待官方公布。

至於國內市場部分，台灣福斯亦迎合原廠慶祝 Golf 50 周年活動，宣布在台推出 Golf GTI 50 經典紀念款以及 Golf R Edition 50 經典紀念款，擁有專屬的紀念銘牌和風格套件。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Volkswagen福斯GolfR鋼砲掀背車性能德系汽車新車8.5代

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