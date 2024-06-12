「新TOYOTA Corolla Cross」大陸6月登場！台灣小改款傳今年見

▲TOYOTA Corolla Cross大陸將在6月推升級改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

同樣在大陸相當暢銷的TOYOTA Corolla Cross（當地稱銳放），傳出將在6月13日推升級改款，外觀造型、動力不變，主要針對內裝用料升級。在台灣市場上，亞太規泰國、菲律賓於日前發表上市，台灣推估應會落在第3～4季左右。

▲大陸內部簡報流出，新Corolla Cross針對內裝升級。（圖／大陸微博）

TOYOTA Corolla Cross自2022年於大陸推出後，累積突破27萬輛銷售，當地預計在6月13日釋出升級，對於改款動向，當地已有內部資料流出，大陸Corolla Cross將針對內裝用料、座椅等細節升級，造型上應不會導入剛發表的亞太規版本。

▲台灣預期導入亞太規全新造型。

至於在台灣市場動向比大陸更值得期待，換上全新搶眼造型的亞太規版本，繼泰國首發後，陸續在菲律賓、越南等地上市，引起話題的新造型台灣未來預計也將採用，推估導入時間在第3～4季。

▲台灣有望趁小改款導入電子手剎車。

內裝也值得期待，此次亞太規採用新的10吋多媒體螢幕，支援無線Android Auto、Apple CarPlay手機連結，並導入電子手剎車等流行配備，台灣Yaris Cross已有電子手剎車，身為學長的Corolla Cross，台灣有望在改款補上電子手剎車提升戰力。