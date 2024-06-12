「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！暴力鴨護駕有功無人受傷

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「TOYOTA豐田章男」社長車禍翻車！GR Yaris暴力鴨護駕有功無人受傷

▲TOYOTA公開內部賽道測試GR Yaris發生車禍，駕駛正是榮譽社長豐田章男。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA公開內部賽道測試GR Yaris發生車禍，駕駛正是榮譽社長豐田章男。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

熱愛賽車競技的TOYOTA榮譽社長豐田章男，近日TOYOTA公開於愛知縣內部賽道測試過程，豐田章男駕駛性能鋼砲GR Yaris，卻慘遭撞車翻覆，不過GR Yaris展現強韌車身剛性，更安全的保護豐田章男社長與副駕駛！

▲TOYOTA公開內部賽道測試GR Yaris發生車禍，駕駛正是榮譽社長豐田章男。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA公開內部賽道測試GR Yaris發生車禍，駕駛正是榮譽社長豐田章男。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA公開內部賽道測試GR Yaris發生車禍，駕駛正是榮譽社長豐田章男。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲「豐田技術中心下山」擁有12條賽道，將成為GR性能家族出生地。

TOYOTA今年於愛知縣啟動「豐田技術中心下山」研發中心，內部佔地650公頃，面積相當於140個東京巨蛋，擁有12條測試賽道，其中有1條更是複製德國紐柏林打造，該中心主要用來開發測試TOYOTA GR家族與LEXUS性能車。

▲TOYOTA公開內部賽道測試GR Yaris發生車禍，駕駛正是榮譽社長豐田章男。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲GR Yaris雖翻個四腳朝天，但車輛僅受小傷，成功保護豐田章男社長。

近日「豐田技術中心下山」公開內部測試影片，駕駛正是大名鼎鼎的榮譽社長豐田章男，副駕駛則是9屆日本拉力賽冠軍勝田典彥，社長駕駛GR Yaris不慎撞上土丘，讓GR Yaris翻個四腳朝天，不過車輛並未嚴重毀損，車內駕駛、副駕駛也沒受傷，GR Yaris護駕有功保護車內社長與副駕駛，GR Yaris車體近乎無嚴重變形，讓副駕駛第一時間自行脫困。

▲LEXUS LBX結合暴力鴨GR Yaris動力，最快有望今年量產問世！（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS LBX Morizo RR即將在今年登場，搭載GR Yaris的1.6升渦輪。

積極推動GR性能計劃的豐田章男社長，更是汽車狂熱愛好者，不僅曾多次征戰賽道體驗，接下來LEXUS也即將推出首款GR引擎性能車，LEXUS LBX Morizo RR搭載GR Yaris的1.6升渦輪引擎，馬力上看300匹準備在今年量產。

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