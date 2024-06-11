「新一代TOYOTA Camry」2.5油電陸開賣！油耗不輸2.0　折合新台幣98萬

▲繼2.0升汽油與油電後，大陸正式開賣新一代2.5升油電TOYOTA Camry。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

今年3月大陸搶先開賣新一代TOYOTA Camry，首波僅釋出2.0升汽油與2.0升油電，而頂規的2.5升油電則在近日正式上市，官方最新公開的數據，2.5升油電不僅比2.0升油電性能更出色，油耗還快追上2.0升油電！

▲大陸新一代TOYOTA Camry擁有3款動力，比台灣選擇更豐富。

隨著2.5升油電加入，大陸新一代TOYOTA Camry車系陣容終於成形，2.5升油電提供3款車型，人民幣開價21.98～25.98萬，折合新台幣98～116萬，作為價格參考，汽油開價17.18～19.68萬人民幣，2.0升油電17.98～20.68萬人民幣。

▲2.5升油電比2.0升油電性能更優異，油耗僅小輸2.0升油電。

新推出的2.5升油電，擁有229匹綜效馬力，比起2.0升油電197匹更會跑，至於油耗表現上，2.5升油電WLTC平均油耗來到21.97km/L，比起2.0升油電的22.2km/L已在伯仲之間。

至於在台灣市場規劃上，新一代TOYOTA Camry台灣已在暖身上市，可惜的是，台灣目前僅提供2.0升汽油、2.5升油電兩種規劃，擁有稅金優勢的2.0升油電則是大陸專屬。