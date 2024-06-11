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TOYOTA「RAV4雙生油電新休旅」開賣！不吃油跑78km　折合新台幣119萬

▲TOYOTA RAV4兄弟車Wildander，推出新年式PHEV動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA RAV4兄弟車Wildlander，推出新年式PHEV動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前廣汽豐田推出新年式TOYOTA Wildlander（威蘭達），當時僅釋出入門2.0升汽油與2.5升油電，而更省油的2.5升PHEV則在近日正式開賣，具備不俗的純電續航力，折合新台幣119萬！

▲TOYOTA RAV4兄弟車Wildander，推出新年式PHEV動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Wildlander PHEV新年式開賣，讓家族擁有3款豐富動力選擇。

TOYOTA Wildlander就是台灣熟悉的RAV4雙生車，日前在大陸剛推出新年式，先釋出2.0升汽油與2.5升油電，開價17.38～26.48萬人民幣，折合新台幣77～118萬，至於頂規的PHEV也在近期登場，提供前驅與四驅配置，入手價格僅比標準款的油電貴了一些，人民幣開價26.78～30.18萬，折合新台幣119～134萬。

▲TOYOTA RAV4兄弟車Wildander，推出新年式PHEV動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Wildlander PHEV在特殊情況下，不吃油可跑上78km純電續航。

外型上Wildlander有專屬設計與台灣RAV4有點不同，新年式Wildlander針對內裝配備、動力升級，高規車型換上新螢幕與數位儀錶，並升級藍芽數位鑰匙。

動力以2.5升自然進氣，搭配更大容量的電池組，前驅從原本的261匹綜效馬力提升至264匹，WLTC純電續航力78km；四驅版本從原本302匹馬力提升至306匹，具備73km純電續航力。

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