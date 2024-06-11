99.9萬起！「台灣大改款TOYOTA Camry」預售開跑　雙動力7月上市

▲台灣和泰確認新一代Camry 7月初上市。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼經銷端多次爆料後，台灣和泰終於確認新一代TOYOTA Camry上市時間，預計7月4日正式發表，提供2.0升汽油、2.5升油電，共計4款車型，預售價99.9萬起！

▲台灣提供2.0升汽油、2.5升油電，預售價99.9萬起。

台灣大改款TOYOTA Camry準備登場了，2.0升汽油共有豪華、旗艦2款車型，預售價分別為99.9、113萬；2.5升油電提供尊爵、旗艦，預售價118萬、132萬。

2.0升汽油搭配CVT變速箱，繳出171匹馬力、20.7公斤米扭力，2.5升油電亮點也不少，採用最新的第5代THS油電系統，相較過去舊款車型，減重7.7公斤，綜效馬力來到225匹。

▲全車系標配TSS 3.0系統。

配備上，以經銷商資料參考，汽油頂規有改款重點的12.3吋新螢幕與數位儀錶、電動調整通風座椅、18吋鋁圈、盲點偵測等。全車系搭載TSS安全防護、8具安全氣囊。

油電旗艦款具備更舒適、實用配備，配有360度環景、HUD抬頭顯示、3區恆溫空調等。至於油電入門配備與汽油豪華款差不多，車內採用7吋儀錶、8吋螢幕，外觀配17吋鋁圈。