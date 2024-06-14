福特「800匹最強野馬跑車」再推性能套件！輕量化＋空力提升更凶猛

圖文／7Car 小七車觀點

由 Ford Performance 性能團隊開發的 Mustang GTD 自去年亮相以來話題不斷，日前官方更宣布將開放 Performance Pack 套件供消費者選擇，再次優化車身重量以及空氣動力學表現。

▲Ford 宣布推出 Mustang GTD 專用 Performance Pack 套件

這次由 Ford 原廠所推出的 Mustang GTD Performance Pack 套件升級的部分主要集中在減輕重量和提升空氣力學。可以看到前保桿配有導流鰭片和大片下巴，而在車尾的部分，其標配的大型尾翼還增加了減風阻的系統。車身底部也移除具有隔音效果護板來降低車重。另外輪圈還升級 20 吋鋁鎂合金材質，表面使用名為 Chroma Flame 的漆料。此外，Ford 還宣布將提供 Mustang GTD 專屬的碳纖維套件，包含引擎蓋、車頂和行李廂蓋都可以採用透明烤漆處理，輪圈部分也增加 Magnetite 表面處理。

內裝部份則是首度公開，中控台上整合 13.2 吋和 12.4 吋螢幕，標準配備 Recaro 座椅、螢幕專用界面、鈦合金換檔撥片以及中控台上的兩顆專屬功能按鈕，可開啟 GTD 專屬的賽道應用程式。另一個則是啟動前軸抬升功能。方向盤造型則是 GTD 車型專屬，另外後座椅除後的隔板則換上透明蓋，可直接觀察後懸吊的運作情況。

Ford Mustang GTD 預計將由加拿大 Multimatic 負責生產製造，該公司過去主要負責生產 Ford GT 以及 Mustang 賽車。動力方面，依舊維持 5.2 升 V8 引擎配置，但最高轉數可突破 7,500rpm，最大馬力可達到 800匹之譜。據傳 Mustang GTD 未來將以 2 年的時間生產，數量最多不超過 1,400 台，售價部分則將不低於 32.5 萬美元。